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沙排／奧運銀牌來踢館 亞洲公開賽屏東站下月開打

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
地主選手代表出席2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站宣告記者會。記者曾思儒／攝影
地主選手代表出席2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站宣告記者會。記者曾思儒／攝影

2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站（AVC BEACH TOUR 2ND PINGTUNG OPEN），6月4至7日將於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區盛大登場，共有來自亞洲14國、46隊頂尖沙灘排球選手將齊聚南台灣，其中更有奧運銀牌名將參賽，地主也派出5組選手迎敵，盼在4天賽事中和各國好手切磋。

地主5組選手包括女子組王欣婷／劉碧欣，龔詩雯／葉軒岑與潘姿怡／余雅萱，男子組由鍾秉樺／胡丞剛與周胤政／莊庾翔當代表，今天王欣婷、潘姿怡、余雅萱、胡丞剛、周胤政和莊庾翔出席賽事宣告記者會，「黑妞」潘姿怡還用台語為「黑鮪魚」宣傳，展現沙排的陽光特質。

女子沙排代表隊迎戰亞洲列強，除延續上屆第9名成績，也積極尋求突破，也期待對決澳洲沙排代表克蘭西（Taliqua Clancy），和這位2020年東京奧運銀牌得主切磋。

余雅軒提到，克蘭西是東京奧運銀牌選手，且是原住民，和今年屏東站結合東港黑鮪魚季及原住民文化市集的主題互相呼應，除了場上的比拚，文化上也可以互相交流，「值得期待她搭檔的選手是去年的冠軍選手，新的組合會有新的火花，在台灣當地就能和國際選手互相交流，是很好的機會。」

男子組的「台大組合」周胤政／莊庾翔，周胤政將獻出國際賽初體驗，他笑說：「比賽盡全力，多看國外選手打法，認識自己不足回來苦練，繼續參與。」

今年有來自紐西蘭、香港、日本、澳洲、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、阿曼、沙烏地阿拉伯、印尼、印度與關島選手參賽，其中男子組24隊、女子組22隊。

本次賽事全程免費開放觀眾進場觀賽，並提供台灣好行接駁車交通服務，便利民眾前往；無法到場的球迷，也可透過AVC及官方YouTube平台同步收看第一、第二場地直播，零時差感受亞洲沙排熱潮。

新上任的排球協理事長王貴鋒今天也出席記者會，他表示未來也將爭取更多資源，讓台灣選手有更多機會到國外參加巡迴賽事，盼提升台灣排球成績，讓台灣選手有更好發展。

2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4日登場，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4日登場，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

東港 奧運

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