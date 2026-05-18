舉重／郭婞淳出席活動大秀川字肌 笑稱肚子有點涼

「舉重女神」郭婞淳、職棒球星王博玄與藝人傅孟柏今天出席贊助商新品記者會，郭婞淳可愛笑說：「衣服的材質真的很舒服，不過因為是兩截式的，肚子感覺有點涼。」

郭婞淳和運動品牌Under Armour合作將近10年，一直是最稱職的代言人，今天穿著粉紅色的新品上衣，加上黑色緊身長褲，充滿精神和外界見面。

郭婞淳受訪時表示，舉重運動很需要大動作的肢體延展，因此對訓練衣或熱身衣都會特別要求，「今天穿的這件我自己是滿喜歡的，不過因為比較短是屬於兩截式的，肚子就覺得涼涼的。」

郭婞淳指出，平常在國訓中心練習時，會挑一些比較亮眼色系的衣服來穿，畢竟舉重訓練有些枯燥乏味，穿漂亮一點自己看了心情也比較好。

中職台鋼雄鷹球員王博玄提到，棒球是戶外運動，流汗衣服濕透是很容易的事情，「所以我常需要2、3小時就換一件內裡，因此會特別注重排汗、透氣的功能。」