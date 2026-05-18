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現代五項／亞錦賽傳捷報 中華小將奪3銀2銅
中華代表隊於印尼出賽2026年現代五項U17與U19亞洲錦標賽，獲3銀2銅。教練楊毅弘今天接受訪問表示，中華年輕小將克服心理壓力，在男女組別中均創下逆轉紀錄；本次參賽選手皆達標準，全員搶下U17與U19世界錦標賽參賽門票。
2026年現代五項U17與U19亞洲錦標賽10日至17日於印尼日惹舉行，中華代表隊在U19男團、U19女團、U17混雙勇奪銀牌，並於U17男團與U17男子個人賽摘下銅牌。
楊毅弘告訴中央社，中華年輕小將此次克服心理壓力，在男女組別中均創下逆轉紀錄。其中U19女子組施友甯、李予恩與陳瑋妡在決賽首項擊劍因壓力失常，排名一度跌至第4名；隨後3人展現韌性，在障礙賽、游泳與跑射聯項中全面爆發，最終超越初賽成績並成功逆轉奪下團體銀牌。
與此同時，U19男子組選手林冠宇、陳宥安與吳浩鐸也調整好擊劍落後的狀態，發揮平均戰力，順利為中華代表隊再添一面男團銀牌。
在U17賽事方面，楊毅弘指出，選手施柏丞頂住競爭的壓力，在個人組中展現技術實力勇奪銅牌。
他說，施柏丞隨後與選手劉冠鑫及張庭宇合作，在男子團體組項目順利拿下銅牌；混雙賽事中，他與選手李菀嬅面對各國選手，依然憑藉高度默契與穩定發揮，成功為代表隊再拼下一面銀牌。
現代五項傳統上包含擊劍、游泳、馬術、射擊與跑步，楊毅弘說明，國際現代五項總會在東京奧運後進行改革，正式將馬術改為障礙賽（Obstacle）。
楊毅弘說，馬術改為障礙賽對代表隊而言是全新的挑戰，但代表隊會努力適應新制；中華選手此次全員達標，後續代表隊將持續調整訓練節奏，朝向運動最高殿堂邁進。
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