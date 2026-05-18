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DAZN寵粉再升級！520限時免費看中職 FanZone互動抽獎送好禮

聯合新聞網／ 綜合報導

全球領先運動娛樂串流平台DAZN宣布推出「520粉絲回饋解鎖日」活動，將於5月20日晚間18:30限時開放中華職棒賽事免費觀看，邀請全台球迷一同感受最即時、最熱血的棒球娛樂體驗。當天由中信兄弟作客挑戰樂天桃猿，球迷只要下載並註冊DAZN，無須額外付費，即可透過手機、平板、電腦、及聯網電視等跨平台裝置，免費解鎖單場賽事內容，同時，還可以體驗平台互動「FanZone」功能，讓球迷在觀看比賽之餘，還能即時聊天、互動、參與遊戲，打造全新型態的沉浸式觀賽體驗，無論身在家中、通勤途中，或與朋友聚會，都能隨時隨地輕鬆加入觀賽行列，共同感受棒球賽事魅力。

DAZN表示，5月20日象徵「520我愛你」，因此特別以「用行動寵粉」為主軸推出解鎖活動，透過最直接的方式回饋支持棒球的球迷們。此次開放的中職賽事，由樂天桃猿坐鎮主場迎戰中信兄弟，向來都是高話題、高關注度的經典對戰組合，預期將再度掀起觀賽熱潮。DAZN也希望藉由免費解鎖機制，讓更多尚未體驗過串流觀賽的球迷，能夠輕鬆加入線上看球的行列。

DAZN近年持續強化平台的互動娛樂功能，致力將運動轉播結合社群交流、即時互動與娛樂體驗的新型態觀賽平台。除了提供免費賽事直播外，「FanZone」互動功能也是本次活動的一大亮點。球迷在觀賽過程中，不僅可以即時留言討論比賽內容，也能透過參與互動遊戲與聊天室交流，享受更具臨場感的觀賽體驗。此外，FanZone 更推出專屬抽獎活動，只要參與互動，就有機會獲得中華職棒以及日本職棒太平洋聯盟限量周邊商品等驚喜好禮，並於每週送出限定獎品，進一步提升球迷的參與感與觀賽樂趣。

除了中華職棒之外，DAZN也宣布正式解鎖球迷高度期待的日本職棒交流戰，讓球迷一次掌握台灣旅日選手動態，以及中央、太平洋兩聯盟之間的經典對決。其中包括5月30日北海道日本火腿鬥士交手讀賣巨人、6月10日福岡軟銀鷹對戰阪神虎，以及6月13日西武獅迎戰讀賣巨人等熱門賽事。隨著越來越多台灣選手挑戰日職舞台，交流戰也成為台灣球迷每年最受矚目的話題之一，無論是徐若熙、古林睿煬、孫易磊、林家正是否能重返一軍舞台，或林安可有機會對決傳統強權讀賣巨人，都成為球迷關注焦點。

DAZN強調，平台將持續投入觀賽與創新服務，希望透過免費解鎖、互動功能與國際賽事轉播，拉近球迷與運動之間的距離，讓更多人能隨時隨地感受運動魅力。5月20日「520粉絲回饋解鎖日」不只是一次免費觀賽活動，更象徵平台持續深耕台灣市場、回饋球迷支持的重要里程碑，邀請所有球迷一起下載DAZN，共同解鎖屬於棒球迷的熱血夜晚。

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