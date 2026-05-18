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羽球 / 羽協理事長改選 許安進當選

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球協會完成第十五屆理事長、理事及監事改選作業。圖／中華羽球協會提供
羽球協會完成第十五屆理事長、理事及監事改選作業。圖／中華羽球協會提供

中華民國羽球協會16日在運動部完成第十五屆理事長、理事及監事改選作業，由許安進當選新任理事長，未來將帶領新一屆理監事團隊，共同推動台灣羽球運動發展，持續提升國際競爭力，深化羽球運動在基層推動與全民推廣。

卸下兩屆重任的前理事長張國祚致詞時表示，時光飛逝，轉眼已完成八年任期，衷心感謝全體會員、理監事團隊及所有羽球界夥伴一路以來的支持與付出，讓他有機會為台灣羽球運動盡一份心力，也讓協會得以持續推動各項會務、國內外賽事及選手培育工作，並共同見證台灣羽球在國際舞台不斷締造亮眼佳績。

新任理事長許安進長期投入台灣體育發展，擁有豐富體育組織與國際賽事推動經驗，曾擔任中華民國體育運動總會副會長、中華民國跆拳道協會理事長及中華民國健美健身協會理事長、及現任中華民國馬術協會理事長等職務，長年致力推動台灣體育發展與國際交流。

許安進表示，近年台灣羽球於國際賽事持續締造亮眼成績，不僅在奧運、亞運及世界巡迴賽展現競爭力，也帶動全民羽球風氣快速成長，羽球已成為台灣最具影響力的運動項目之一。未來協會除將積極爭取及增辦國際賽事，提升台灣羽球國際能見度外，也將規劃更多國際裁判與教練講習交流，強化專業人才培育及國際接軌；同時持續推廣羽球運動，提升全民參與及社會關注度，並重視教練、裁判及選手權益保障，打造更完善、健全的羽球發展環境。

許安進也感謝歷屆理監事、教練、選手及社會各界長期支持與付出，未來將攜手新任理監事團隊，以團結合作精神，共同推動台灣羽球持續向前，迎向新的里程碑。

羽球協會完成第十五屆理事長、理事及監事改選作業，許安進（右）成新任理事長，左為原任理事長張國祚。圖／中華羽球協會提供
羽球協會完成第十五屆理事長、理事及監事改選作業，許安進（右）成新任理事長，左為原任理事長張國祚。圖／中華羽球協會提供

羽球 運動部 許安進

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