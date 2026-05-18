看不見的全倒！全障運保齡球提前開賽 視障選手用身體感覺賽道

2026年全國身心障礙運動會5月23日至26日在新北登場，保齡球、射擊2個種類提前開賽，視障者在中和新喬福保齡球館一較高下，用身體感覺賽道，展現令人刮目相看成績，用行動實踐「運動無礙」信念。

視障保齡球依據視障程度分為B1全盲、B2中度、B3輕度三個組別，今天上午先登場的是B2、B3組選手，選手們熱身後上場，各縣市教練、領隊及應援團在一旁為選手打氣。

「哇！全倒！」場上擊球聲、驚呼聲此起彼落，讓緊繃氣氛帶點溫馨歡樂。

新北42歲視障選手翁仁志雙眼視力都是0.05，他平時在新北市衛生局當個案管理師，接觸保齡球超過15年，在教練王成展眼中，翁仁志是非常樂觀、有潛力的選手，王成展說，不論比賽結果如何，能參加展現自我價值是很可貴經驗。

58歲王成展是教練也是選手，他患有小兒麻痺，接觸保齡球40年，從站著打退化到要坐著打，他使用輪椅代步，熱心指導其他身心障礙選手打球，他說，看到年輕一代選手也能享受運動快感，獲得自我實現的滿足，是當教練最大成就感。

王成展說，台灣早期保齡球館密度高，現在各地球館家數變少，練習成本也提高，部分球場較老舊，無障礙設施很難全面到位，現場會有階梯等障礙，「視茫茫有時比全盲風險更高」。

新北市長侯友宜日前談到，全障運不只是競技舞台，更是一場以人為本的服務革新，希望讓各縣市選手來到新北，不只是參加比賽，而是感受到一座城市完整的支持系統。從賽前準備、賽事進行到賽後恢復，新北市以「服務型賽會」為核心理念，整合醫療、防護、交通與生活等面向，讓每位選手都能專心比賽、安心參賽，充分展現運動實力，這也是新北實踐運動平權與城市共融的重要一步。

58歲王成展是教練也是選手，他患有小兒麻痺，接觸保齡球40年，從站著打退化到要坐著打。記者潘俊宏／攝影

新北42歲視障選手翁仁志雙眼視力都是0.05，他平時在新北市衛生局當個案管理師，接觸保齡球超過15年。記者潘俊宏／攝影