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羅馬網賽／辛納奪冠終結地主50年等待 名人賽通包追上約克維奇紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

今年名人賽戰無不勝的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），沒讓羅馬名人賽地主球迷失望，決賽他以6：4、6：4拍下挪威好手魯德（Casper Ruud），成為50年來第一位奪冠的義大利選手，也加入塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）行列，成為史上第二位9場名人賽都有奪冠紀錄的選手。

上一位在羅馬名人賽奪冠的地主已是50年前的帕納塔（Adriano Panatta），辛納在一面倒球迷支持下完成特別紀錄，他說：「沒有比這裡更好的地方了，對一個義大利人來說，這裡是打球時最特別的地方之一，職業生涯至少登頂一次對我意義非凡。」

約克維奇2018年以31歲年紀完成名人賽「滿貫」紀錄，且9場名人賽至少都曾贏過2次；24歲的辛納在宿敵「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）休養腕傷期間連勝不止，收集到獨缺的羅馬名人賽金盃後，小約也在社群上發文祝賀說：「歡迎加入這個專屬俱樂部。」

法網24日點燃戰火，辛納目前已拉出29連勝，包括紅土賽場的17連勝，成為奪冠最大熱門；法網也是辛納獨缺的大滿貫，今年有機會完成生涯「全滿貫」。

羅馬名人賽壓軸戰的座上賓包括前一位奪冠的地主好手帕納塔，辛納也向已經75歲的前輩致意，「帕納塔，50年後，我們贏回了一座非常重要的金盃。」去年他也打進決賽，但敗給阿爾卡拉斯，今年總算終結地主等待，再加上雙打也由地主組合柏萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）登頂，為地主寫下特別一頁。

約克維奇 辛納 義大利

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