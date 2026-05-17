快訊

直擊／Selina屢傳懷二寶 真實身形現蹤了

孫安佐恐是團伙犯罪 狄鶯哭喊「兒是天才」…律師轟放錯重點

北捷信義東延段初勘過關！4缺失改完送交通部履勘 最快6月底通車

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／東京黃金大獎賽雪恥！傅兆玄跳高奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
傅兆玄。 全運會資料照
傅兆玄。 全運會資料照

2026世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽今天登場，我國跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽跳出2公尺24，雖挑戰個人最佳的2公尺27沒能成功，仍收下銀牌，登上頒獎台。

兩年前傅兆玄就曾登上東京黃金大獎賽舞台，當時以2公尺20的成績與地主日本選手真野友博並列第7名。今年他最後階段才遞補進入名單，2公尺15驚險到第三跳才過竿，不過2公尺20第一次挑戰就成功，2公尺24第一跳失敗、第二跳成功後開心握拳慶祝。

接續挑戰2公尺27，傅兆玄雖沒能就，仍以2公尺24奪下銀牌，也是去年2025萊茵魯爾世大運以2公尺25奪銀後再登國際大賽頒獎台。同樣跳出2公尺24的地主澁谷蒼，以一跳過竿的成績留下金牌。

同場出賽的台灣選手，已經達標名古屋亞運的「最速男」楊俊瀚在男子100公尺以10秒38排分組第3，無緣決賽；男子跳遠紀錄保持人林昱堂以7公尺69排名第8位。

田徑 東京 傅兆玄

延伸閱讀

柔道／楊勇緯哈薩克大滿貫賽奪銅 獲勝難掩激動情緒

舉重／印度亞錦賽 董秉誠男子110公斤挺舉、總和獲雙銅

輕艇激流亞錦賽貴州登場 張筑涵領銜中華隊搶下亞運滿額門票

日職／職棒生涯起點不同 宋家豪將繼許銘傑後成台將第3人

相關新聞

拳擊／連任拳協理事長 許明杰：培育新秀、發展職業聯賽

中華民國拳擊協會今天舉行第14屆第1次會員大會，會中選出許明杰連任理事長。許明杰表示，未來除了積極培育新秀好手接班之外，...

田徑／東京黃金大獎賽雪恥！傅兆玄跳高奪銀

2026世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽今天登場，我國跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽跳出2公尺24，雖挑戰個人最佳的2公尺27沒能成功，仍收下銀牌，登上頒獎台。

舉重／印度亞錦賽 董秉誠男子110公斤挺舉、總和獲雙銅

在印度舉行的亞洲舉重錦標賽今天進入最後1天賽事，台灣好手董秉誠在男子110公斤A級，以抓舉166公斤、挺舉215公斤、總...

高球／日巡Sky RKB菁英賽 吳佳晏1桿之差冠軍擦身過

台灣女子職業高爾夫一姐吳佳晏，今天在JLPGA舉辦的Sky RKB菁英賽最終回合，抓7博蒂、吞2柏忌繳出67桿，最終以3...

拳擊／日資深裁判來台當講師 越南主席也現身觀摩

由中華拳擊總會承辦的東洋太平洋拳擊聯盟（The Oriental and Pacific Boxing Federation，簡寫OPBF）職業拳擊裁判講習，邀請日本資深裁判、職業選手退役的池原信遂來台，並向學員傳達裁判是保護選手而存在的信念。

員林市長盃桌球賽以球會友 致力培養在地選手

彰化縣員林市長盃桌球錦標賽今天在彰南國民運動中心登場，代理市長賴致富表示，桌球不僅是非常好的健身運動，也能培養青少年的韌性及毅力，未來公所會持續完善各比賽場地，讓選手和市民都有更棒的場地休閒健身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。