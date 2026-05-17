田徑／東京黃金大獎賽雪恥！傅兆玄跳高奪銀

2026世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽今天登場，我國跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽跳出2公尺24，雖挑戰個人最佳的2公尺27沒能成功，仍收下銀牌，登上頒獎台。

兩年前傅兆玄就曾登上東京黃金大獎賽舞台，當時以2公尺20的成績與地主日本選手真野友博並列第7名。今年他最後階段才遞補進入名單，2公尺15驚險到第三跳才過竿，不過2公尺20第一次挑戰就成功，2公尺24第一跳失敗、第二跳成功後開心握拳慶祝。

接續挑戰2公尺27，傅兆玄雖沒能就，仍以2公尺24奪下銀牌，也是去年2025萊茵魯爾世大運以2公尺25奪銀後再登國際大賽頒獎台。同樣跳出2公尺24的地主澁谷蒼，以一跳過竿的成績留下金牌。

同場出賽的台灣選手，已經達標名古屋亞運的「最速男」楊俊瀚在男子100公尺以10秒38排分組第3，無緣決賽；男子跳遠紀錄保持人林昱堂以7公尺69排名第8位。