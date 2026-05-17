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拳擊／連任拳協理事長 許明杰：培育新秀、發展職業聯賽
中華民國拳擊協會今天舉行第14屆第1次會員大會，會中選出許明杰連任理事長。許明杰表示，未來除了積極培育新秀好手接班之外，也要推動職業拳擊聯賽在台灣的發展。
今天的會員大會，先選出理監事，隨後在理監事會議上，許明杰也獲得高票數通過，連任中華民國拳擊協會理事長。
許明杰接受中央社記者訪問時表示，這一屆的理監事會名單有滿大的改變，包括現役教練、選手都列入名單內，對於台灣的拳擊發展一定會有實質上的改變。
許明杰提到，今年最重要的就是亞運，接下來是2028年洛杉磯奧運，「除了要繼續力挺現役選手有足夠的資源外，未來也會挖掘更多新秀，希望幾年後可以順利接班。」
他強調，今年的拳擊亞錦賽，有很多未來之星都打得不錯，成績也都很出色，也拿到了獎牌，「我相信這些未來都會是接班的好人選。」
此外，許明杰也指出，職業拳擊聯賽也會是接下來協會發展的重點之一，「我介紹更多企業界投入拳擊產業，希望可以成立職業的賽事，讓這個產業有更蓬勃的發展。」
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