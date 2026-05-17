舉重／印度亞錦賽 董秉誠男子110公斤挺舉、總和獲雙銅

在印度舉行的亞洲舉重錦標賽今天進入最後1天賽事，台灣好手董秉誠在男子110公斤A級，以抓舉166公斤、挺舉215公斤、總和381公斤，其中挺舉和總和順利獲得2面銅牌。

舉重亞錦賽從5月11日登場，台灣代表隊共派出15人參賽，今天登場的男子110公斤A級，台灣有好手陳柏任、董秉誠參賽。

台灣男子110公斤級全國紀錄保持人陳柏任，今天在亞錦賽開把重量188公斤、第2次試舉189公斤，都因為動作有些瑕疵遭裁判判定失敗。

幸好陳柏任最終第3次試舉成功舉起189公斤，在7名參賽選手當中獲得銀牌，僅次於中國名將劉煥華的190公斤。

接著陳柏任在挺舉項目，開把重量設定213公斤失敗，第2次改挑戰215公斤時，不但無法舉起還導致腰部受傷，讓他在第3次挑215公斤仍舊無法順利撐起槓鈴，因此最終沒有挺舉和總和成績。

至於董秉誠在抓舉繳出166公斤的成績排名第5，但隨後他在挺舉3把都成功，並以第3次挺舉的215公斤最佳，並且獲得銅牌，最終總和381公斤也如願摘下銅牌。

最終中國好手劉煥華以拿下抓舉金牌、挺舉銀牌、總和金牌為最大贏家。