拳擊／日資深裁判來台當講師 越南主席也現身觀摩

由中華拳擊總會承辦的東洋太平洋拳擊聯盟（The Oriental and Pacific Boxing Federation，簡寫OPBF）職業拳擊裁判講習，邀請日本資深裁判、職業選手退役的池原信遂來台，並向學員傳達裁判是保護選手而存在的信念。

OPBF職業拳擊裁判講習，由OPBF會員協會中華拳擊總會承辦，16日至17日在台灣體育大學舉行，16日進行理論課程，17日進行實戰演練課程，由池原信遂與中村勝彥擔任講師，越南拳擊委員會主席Jenny Do也特別來視察觀摩。

池原信遂高中畢業搬到大阪後開始練拳擊，出身自日本有名的大阪帝拳拳館，在2009年退役轉當上班族時，在前輩邀請下，開始往裁判方向發展。

拿過全日本冠軍、挑戰過世界冠軍的池原信遂，在準備生涯第2次衝擊世界冠軍時，察覺自己實力、狀態與對手差距頗大，能力再難提升而退役。

選手出身的他，認為裁判是作為保護選手的存在，「一個選手退役後的生涯，比他當選手時還長，為了保護選手當下的安全，以及往後的人生，裁判要有公正且精準迅速的判決。」

池原信遂表示，迅速且精準的判斷，可以避免選手受到更大的傷害，例如打後腦勺這種嚴重且危險的犯規行為，裁判當下的處理能力就非常重要，「所以希望所有當裁判的人，要以公平的執法標準，做出最準確的判斷，幫助比賽順利進行，也是在保護選手。」

已擔任裁判14年的池原信遂，回想自己第一次踏上擂台，不是當選手而是當裁判時，感覺非常懷念當選手的時光，反而沒那麼緊張。

因當過選手，池原信遂深知裁判對選手權益的重要性，他覺得當選手在追逐夢想，當裁判也有裁判的目標能努力，「當職業選手挑戰世界冠軍，是一個遠大且很難走的道路，過程非常辛苦，不過當裁判要挑戰世界舞台，就顯得稍微容易一點。」

池原信遂目標是近2到3年內，能登上有「世界拳擊之都」美名的拉斯維加斯執法。

拉斯維加斯常常舉辦最高規格且熱門的職業拳擊賽事，是職業拳擊的聖地，就算退下選手身分，池原信遂一樣在追逐登上世界最高舞台的夢想。