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高球／日巡Sky RKB菁英賽 吳佳晏1桿之差冠軍擦身過

中央社／ 台北17日電
吳佳宴。 JLPGA IG
吳佳宴。 JLPGA IG

台灣女子職業高爾夫一姐吳佳晏，今天在JLPGA舉辦的Sky RKB菁英賽最終回合，抓7博蒂、吞2柏忌繳出67桿，最終以3天低於標準14桿、1桿之差獲得亞軍，無緣生涯第3冠。

現年22歲的吳佳晏，靠著過去2年征戰日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）巡迴賽的出色表現，目前世界排名上升到第100名，正式成為台灣一姐，而在美國打拚的徐薇淩，則是第107名。

吳佳晏在日本福岡舉行的Sky RKB菁英賽前2回合結束並列第2，僅落後共同領先者桑木志帆、高野愛姬1桿；今天最終回合，高野愛姬早早跌出爭冠行列，剩下桑木志帆、吳佳晏力拚后座。

吳佳晏前9洞抓3博蒂無失誤，只可惜第10洞先吞柏忌，不過隨即在第11、12、15又抓博蒂回補，依舊緊咬保持1桿落後，無奈她在標準3桿的第16洞又吞柏忌，儘管第17洞就抓博蒂，最終還是無緣上演逆轉秀。

從2024年正式取得JLPGA全卡資格的吳佳晏，去年就拿到生涯日巡賽首勝；今年狀況火燙，開季第6場的富士軟片女子高球賽就抱回冠軍獎盃，只可惜今天和冠軍擦身而過。

吳佳晏也即將準備起程前往美國，參加2026年美國女子高爾夫公開賽，她是靠著日本區資格賽獲得名額，目前台灣共計有曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏、林潔恩等人獲得美國公開賽參賽權。

徐薇淩 高爾夫 吳佳晏

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