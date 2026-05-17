快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／皇后鎮錦標賽第3天 徐薇淩排名跌至第60

中央社／ 台北17日電
徐薇淩。 法新社
徐薇淩。 法新社

LPGA皇后鎮錦標賽今天結束第3回合激戰，台灣好手徐薇淩抓4博蒂、吞4柏忌外帶1次雙柏忌繳出72桿，並以3天高於標準3桿的213桿，暫並列第60名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）皇后鎮錦標賽（Kroger Queen City Championship presented by P&G）在辛辛那提舉辦，總獎金200萬美元（約新台幣6310萬元），台灣共計有徐薇淩、程思嘉、錢珮芸3人參賽。

其中錢珮芸首回合打完繳出75桿就退賽，程思嘉則是2天繳出143桿，以1桿之差無緣晉級，徐薇淩成為唯一晉級的台灣球員。

徐薇淩首輪繳出69桿表現不差，排名還擠進前10，不過第2、3回合連續遭遇亂流，連2天都繳出高於標準桿2桿的72桿，排名也直線下滑。

在號稱「排名移動日」的第3回合，徐薇淩在前9洞吃盡苦頭，前8洞抓1博蒂、吞2柏忌，接著在標準3桿的第9洞意外吞下雙柏忌，讓她前9洞繳出38桿。

徐薇淩在後9洞回穩，抓3博蒂、吞2柏忌繳出34桿，表現還不算太差；總計第3回合徐薇淩的各項數據都不太理想，開球上球道率僅64%，標準桿上果嶺率也僅有55%。

徐薇淩在這場比賽前，今年已於LPGA出賽9場，共有7場順利晉級，不過最佳排名僅是洛杉磯公開賽的並列第28名。

前3回合結束，由現年22歲的英格蘭新秀伍德（Lottie Woad），以低於標準11桿的199桿、3桿之差單獨領先，2024年她還是世界業餘高爾夫球后，2025年轉職業後，就拿下LPGA蘇格蘭公開賽冠軍。

徐薇淩 LPGA 程思嘉

延伸閱讀

高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

高球／中信公開賽首輪雨中開打 台日巡四女將69桿搶佔領先

高球／中信女子公開賽落幕 泰選手奪冠

高球／錢珮芸資格賽成功突圍 暌違7年再挺進美國女子公開賽

相關新聞

LPGA／皇后鎮錦標賽第3天 徐薇淩排名跌至第60

LPGA皇后鎮錦標賽今天結束第3回合激戰，台灣好手徐薇淩抓4博蒂、吞4柏忌外帶1次雙柏忌繳出72桿，並以3天高於標準3桿...

運動人生／李協興 醫師轉身視障鐵人

方向對了 路就不遠了

運動人生／「因禍得福」 運動給他重生勇氣

「失明不是突如其來的，是一段長達七、八年的過程，有時上個月看書還很清楚，這個月就變得模糊。」鐵人三項視障選手李協興，談到自己從骨科醫師到喪失視力的人生，不斷重複著說「因禍得福」。

運動人生／運動平權 營造無礙環境

「人口老化、意外、疾病，每個人都是身心障礙候選人」，積極推動運動平權的師大特教系教授姜義村說，運動是日常，非專為競技存在，重點在於普及與參與，營造友善無礙的運動環境，其實也是為未來的自己鋪路。

高球／中信女子公開賽落幕 泰選手奪冠

日次巡海外共證賽事、總獎金日幣五千萬元的「中國信託女子公開賽-ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」昨天落幕，最終由泰國選手雪曼以總桿數二一九桿，抱回冠軍獎盃與日幣九百萬元獎金，「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒則以並列第三名作收。

足球／台北市幼兒足球賽熱鬧登場 上千名小將熱血競足

由台北市政府體育局主辦的第17屆「台北市幼兒足球錦標賽」今天於台北田徑場熱血登場，今年共吸引144支幼兒園及俱樂部隊伍、上千名足球小將共襄盛舉。適逢四年一度的世界盃足球賽即將開幕，場上每位身披迷你戰袍的小球員們都卯足全力，滿場大小朋友和場外家長的加油歡呼聲將氣氛炒熱至最高點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。