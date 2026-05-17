LPGA／皇后鎮錦標賽第3天 徐薇淩排名跌至第60

LPGA皇后鎮錦標賽今天結束第3回合激戰，台灣好手徐薇淩抓4博蒂、吞4柏忌外帶1次雙柏忌繳出72桿，並以3天高於標準3桿的213桿，暫並列第60名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）皇后鎮錦標賽（Kroger Queen City Championship presented by P&G）在辛辛那提舉辦，總獎金200萬美元（約新台幣6310萬元），台灣共計有徐薇淩、程思嘉、錢珮芸3人參賽。

其中錢珮芸首回合打完繳出75桿就退賽，程思嘉則是2天繳出143桿，以1桿之差無緣晉級，徐薇淩成為唯一晉級的台灣球員。

徐薇淩首輪繳出69桿表現不差，排名還擠進前10，不過第2、3回合連續遭遇亂流，連2天都繳出高於標準桿2桿的72桿，排名也直線下滑。

在號稱「排名移動日」的第3回合，徐薇淩在前9洞吃盡苦頭，前8洞抓1博蒂、吞2柏忌，接著在標準3桿的第9洞意外吞下雙柏忌，讓她前9洞繳出38桿。

徐薇淩在後9洞回穩，抓3博蒂、吞2柏忌繳出34桿，表現還不算太差；總計第3回合徐薇淩的各項數據都不太理想，開球上球道率僅64%，標準桿上果嶺率也僅有55%。

徐薇淩在這場比賽前，今年已於LPGA出賽9場，共有7場順利晉級，不過最佳排名僅是洛杉磯公開賽的並列第28名。

前3回合結束，由現年22歲的英格蘭新秀伍德（Lottie Woad），以低於標準11桿的199桿、3桿之差單獨領先，2024年她還是世界業餘高爾夫球后，2025年轉職業後，就拿下LPGA蘇格蘭公開賽冠軍。