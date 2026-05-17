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角力／紐約奪金放眼亞運 張惠慈從禁賽浴火重生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張惠慈去年在紐約公開賽拿下冠軍，圖／何宗融提供
張惠慈去年在紐約公開賽拿下冠軍，圖／何宗融提供

2025年底的美國紐約公開賽，我國角力張惠慈在女子自由式76公斤級接連擊敗美、加強敵，站上最高頒獎台。今年24歲的她，臉上帶著歷盡風霜後的從容，因為就在五年前，她幾乎已經放棄了一切。

2019年，張惠慈橫空出世，連奪U23亞錦賽金牌、亞青賽金牌及世青賽銀牌，是台灣角力問鼎世界錦標賽的選手，東京奧運的夢想近在咫尺。然而最關鍵的時刻，2020年7月，她在非賽季的例行藥檢中，被驗出禁藥EPO近期反應，被判兩年禁賽，從雲端墜落谷底。

對一個平時連感冒藥成分都要反複確認的張惠慈來說，這項指控傷透了心， 「當下腦子一片空白，最難過的是外界質疑我怎麼會做這種事。」禁賽期間，她一度萌生輕生念頭，所幸在家人與師長的陪伴下，才走出低潮。

幸而經過中華運動禁藥防治基金會（CTADA）與世界運動禁藥控制組織（WADA）的反複檢測，科學還給她清白。東亞地區抽查0.5%至1%的人口天生攜帶EPO變異基因，會導致檢測出現a陽性。張惠慈台灣成為首見因基因變異而獲得平反的運動員，這個案例更成為台灣禁藥檢測史上的重要里程碑。

正義遲到，使張惠慈的東京奧運的門票永遠錯過。她帶傷出征巴黎奧運亞洲資格賽，首戰膝蓋便嚴重受傷，她仍咬牙支撐完全程，最終雖與巴黎奧運擦身而過，但她沒有倒下，去年底奪下紐約公開賽冠軍，她的目標明確鎖定在今年名古屋亞運與洛杉磯奧運會。

亞運 東京奧運 紐約

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