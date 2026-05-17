角力／醫界葉問接理事長 名醫選手帶來改革遠景

全國小學生角力賽本周末在台東縣立體育館登場，共有三百多名小學生角力選手齊集台東。場上小選手們在場上奮力角逐，場邊家長與教練的加油聲此起彼落，台灣角力運動新的掌舵者、中華民國角力協會新任理事長何宗融也親臨會場，他盼透過在偏鄉舉辦國小賽事，從小選手扎根，並營造環境，幫助好選手在奧運中奪牌。

身為花蓮慈濟醫院副院長，何宗融以百分之97的超高得票率當選第14屆角力協會理事長；他不但是知名的中醫師，同時是柔道三段、柔術三段、國武術五段的武術高手，體育界稱他「醫界葉問」。接下中華民國角力協會理事長一職時，他說的第一句話是：「這是一個很窮的協會，但責任很大。」

即將交卸理事長職位的張聰榮也回應說，角力協會能由一位曾是技擊類選手的名醫出任理事長，真是太幸運。他與何宗融是多年老友，兩人同樣都是選手出身，對於角力有著共同的語言與深厚的感情，由衷希望在不久之後，能看到後輩選手能站上國際舞台，完成夢想。張聰榮提到，角力協會現在最核心、最終極的目標非常明確，就是要在奧運拿牌。

角力1896年首屆雅典奧運即成為正式比賽項目，然而台灣角力長期在角力賽場上缺席，原因出在體制，「我們的高手都跑去練柔道，」何宗融直言，因為「柔道可以保送警官、保送大學，誘因太強了」。人才長期流失，直到近幾年政策環境改善，角力成績才逐步提升，選手張惠慈去年在紐約公開賽奪金是最具體的成果。

針對角力協會未來發展，何宗融提出了「醫武合一」的核心理念。他是國內首要將中醫正式帶入亞運等國際賽事的隨隊醫師，並推動花蓮慈濟醫院與角力協會簽署運動醫療合作協議，整合中醫、西醫與運動復健，為參賽者建立完整的醫療後盾。

何宗融並請來花蓮慈濟醫院院長林欣榮擔任角力協會榮譽理事長，希望能解決技擊性的選手沒有保險且受傷率高的問題。許多選手常常因為運動傷害，必須把多年苦心練習的成果停下來，所以除了推動運動醫療，也要努力讓運動選手有良好的保險，使其無後顧之憂。

何宗融表示，這次把小學生角力錦標賽移師到台東舉辦，除了鼓勵偏鄉，也盼能導入慈濟人「扶貧救苦」的精神、慈善及醫療量能，結合社會慈善的力量，讓選手能專心於競技及訓練，不用煩惱五斗米，好為國家爭取更高遠的國際榮譽。

今天這項小學生角力賽事名為「金德盃」，何宗融說，是為了紀念曾擔任全國大型賽事召集人及角力協會秘書長的蘇金德。在蘇金德老師與張聰榮理事長多年共同推動下，台灣的角力運動才有了現今的榮景，因此每年固定舉辦金德盃來延續這份精神。

本次比賽包含西羅式（古典式）與自由式兩種形式，原預計有約六百名國小選手參賽，但受東部大雨影響交通，實際到場人數約為三、四百人，殊為可惜。

台灣角力能走到今天，何宗融說，前任理事長張聰榮居功厥偉。這位曾任六屆奧運的國際裁判，任內成功推動角力完成全中運，結束了這項運動在台灣長達20年的黑暗期，讓角力得以扎根。張聰榮說，目前台灣角力選手在亞洲排名約在三到五名之間，這意味著我們絕對有機會站上頒獎台；只要在亞洲能進入前五名，到世界級比賽就有前八名的實力，非常有希望在奧運會奪牌。

何宗融表示，角力運動是非常值得投入的項目。以奧運為例，棒球雖然受歡迎但最終只有一面金牌，而角力在奧運中共有 18 面金牌，全中運更有高達 70 面金牌的機會。

張聰榮也稱許何宗融是一位非常特別的領導者，他身為醫師、副院長，同時也是技擊類選手，卻願意為了角力運動純粹地付出，這與一般事業取向的經營者不同。他不僅具備專業背景，更有一顆慈悲為懷、推廣體育的熱誠心腸。張聰榮說，未來希望透過長年累積的經驗與這份熱情，為台灣選手開創一個新局，完成「臨門一腳」的奧運夢想。