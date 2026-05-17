羅馬女網／回福地奪暌違8年冠軍 烏克蘭媽媽球員寫個人里程碑

羅馬堪稱烏克蘭媽媽球員史維托莉娜（Elina Svitolina）「福地」，今天羅馬女網賽決賽，她經歷將近3小時的馬拉松大戰，以6：4、6：7（3：7）、6：2力退美國名將高芙（Coco Gauff），迎接暌違8年的WTA1000分級大賽金盃。

2022年迎接女兒出生的史維托莉娜，上一座WTA1000分等級冠軍已是2018年的羅馬女網賽，這次不但在羅馬終結大賽冠軍荒，也是她生涯第3座羅馬女網賽金盃。

「很難相信上次在這拿下冠軍已經是8年前，我在這裡度過非常快樂的兩周。」迎接生涯第20冠的史維托莉娜透露，曾和教練說，若退休前能拿到一個整數的冠軍，感覺會很好，「所以他和我說，希望今年就能達成，所以我真的非常、非常開心。」

22歲的高芙目前世界排名第3，去年羅馬女網賽敗給地主女將寶莉妮（Jasmine Paolini），但接續法網奪下生涯第一座大滿貫，今年打進羅馬決賽又鎩羽而歸，她打起精神說仍是很棒的兩星期，這場決賽讓她學到很多，「我肯定感覺到狀態正好，進入法網充滿信心。」

今年法網將在24日點燃戰火，史維托莉娜最佳成績是8強，成她大滿貫中唯一不曾闖進4強的賽事。