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中信女子公開賽落幕 泰選手奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
高球好手俞涵軒在中國信託女子公開賽獲第三名。圖／中國信託銀行提供
高球好手俞涵軒在中國信託女子公開賽獲第三名。圖／中國信託銀行提供

日次巡海外共證賽事、總獎金日幣五千萬元的「中國信託女子公開賽-ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」昨天落幕，最終由泰國選手雪曼以總桿數二一九桿，抱回冠軍獎盃與日幣九百萬元獎金，「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒則以並列第三名作收。

今年適逢中國信託成立六十周年，為勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉拚戰精神，新設「ＣＴＢＣ六十周年涂阿玉傳承獎」，由日本平岡瑠依、中國大陸石昱莉、台灣石澄璇以及泰國歐妮查共同拿下。活動期間累積一萬零卅六人次熱情參與。

賽事昨天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部落幕，中國信託商業銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑分別頒發冠軍獎盃、日幣九百萬元獎金支票予泰國選手雪曼。

陳佳文感謝東方高爾夫俱樂部團隊、贊助商、同仁、貴賓客戶，以及遠道而來的選手，共同成就這場賽事；本屆新設「ＣＴＢＣ六十周年涂阿玉傳承獎」頒發獎牌與獎金日幣一一五萬元予三日賽事中單輪最低桿選手，由平岡瑠依、石昱莉、石澄璇，以及歐妮查以第一輪最低桿六十九桿平分獎金。涂阿玉表示，十分開心看到後輩全力拚搏爭取佳績，也期待明年由台灣選手拿下冠軍。

雪曼昨天穩定發揮抓下三隻小鳥抱回冠軍，俞涵軒一路急起直追，第二輪在風勢強勁下穩住攻勢，抓下六隻小鳥，一度躋身領先群，最終惜以總桿數二二一桿並列第三。

她分享這次賽事發揮平均、鐵桿也較有自信，但風勢較強，最後一洞操之過急「可惜錯失良機」，期許今年順利通過日巡考試，未來拿下更多冠軍。

高爾夫 泰國 中國大陸 中國信託

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