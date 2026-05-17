運動人生／運動平權 營造無礙環境

「人口老化、意外、疾病，每個人都是身心障礙候選人」，積極推動運動平權的師大特教系教授姜義村說，運動是日常，非專為競技存在，重點在於普及與參與，營造友善無礙的運動環境，其實也是為未來的自己鋪路。

運動部「適應運動司」專責推動身心障礙及多元族群運動權益，是台灣邁向運動平權重要一步，重要推手姜義村不諱言每一步都不易。他舉例，早年輪椅族、視障者想報名馬拉松，常會因「安全考量」被拒門外，近幾年風氣改變了，主辦單位樂意讓身心障礙者一同參與，無障礙流動廁所等設施也愈來愈到位。

姜義村說，談到身障運動，社會目光總聚焦在帕運、聽奧等競技舞台發光的菁英選手，但台灣領有身障手冊者約一二○萬人，若加計暫時失能、癌末及黑數，以總人口百分之十五推估，實際可能有三百萬人，「這麼大的群體不能再被視為少數或小眾」，政府也不應將百分之九十九的資源投注在金字塔頂端百分之一的身障運動菁英身上。

「資源分配牽動台灣適應體育發展方向，設施設備完善性則反映推動適應體育的決心。」姜義村觀察，新型場館設施已與國際水準接軌，無障礙設施也日益完善，但資源分配、基層推廣及師資培育上仍有需要突破的挑戰，期許政府推動的計畫支持要延續，才能展現效益。

李協興說，真正的運動平權不只是讓身障者可以參賽，更要理解他們在賽場的實際需求。他舉例，萬金石馬拉松原將視障跑者安排在後方速度較慢起跑區，原意是考量安全，但他的速度必須在密集人群中不斷超車，「看起來像照顧卻不一定安全」，經反映討論，隔年視障跑者被安排到最前面，「讓看得到的人超過我們會比我們要陪跑員帶著超過人群安全得多」。

運動平權也包括社會對視障者能力的理解。李協興說，當愈來愈多人看到視障者跑馬拉松、游泳、完成鐵人三項，對「障礙」的想像或許就會慢慢改變。