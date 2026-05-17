運動人生／「因禍得福」 運動給他重生勇氣

「失明不是突如其來的，是一段長達七、八年的過程，有時上個月看書還很清楚，這個月就變得模糊。」鐵人三項視障選手李協興，談到自己從骨科醫師到喪失視力的人生，不斷重複著說「因禍得福」。

未來若能重見光明 不想當醫師

「以前那種日子，其實真的很累，未來即使視力恢復，也未必會想回到當年的生活。」李協興說，四十歲以前，幾乎沒有真正休息過，假日就算沒值班，只要有病人住院，他還是會回醫院查房關心病人狀況，視力突然消退又碰上小兒子出生，幾件事都擠在一起。

李協興說，大兒子今年廿三歲，就讀大學獸醫系五年級，成長過程因他忙工作而疏於陪伴，今年十歲的小兒子「阿岫」和他有許多親子時間，常陪他跑步、游泳，不過，腦海中小兒子長相仍停留在三歲那一年。

「運動讓我有了重生的勇氣。」李協興說，中年失明會遇到很多衝突與適應問題，還好他在尚未完全失明前就開始學習適應視障人士的生活，他把自己當成重新學習生活的學生，一步步熟悉未來可能面對的世界，透過路跑、鐵人三項等活動幫助轉念，享受運動快感並重拾自信，也結交許多志同道合朋友。

李協興表示，跑步、游泳、騎車等三項運動看似困難，但在陪跑、陪游與陪騎夥伴協助下，還是能在看不見的情況下完成比賽，但參加比賽最大的困難是陪賽員比較難找，常因找不到人而無法參賽，經常都是要比賽了才在團練時配對，如果搭配默契不佳就得換人，「多數陪賽員還是玩票性質」。

他說，跑步時，方向全靠陪賽員透過牽引繩引導，曾遇過陪賽員看到障礙物突然停下來卻忘記告訴他，他直接撞上桌子，還有次陪賽員開心完賽，他不知已經「衝線」還一直跑，結果撞到攝影機，有一次甚至跌進水溝裡，可見陪賽員重要性。

看不見讓心更沉靜 做事更專注

「運動帶給我的，不只是成績，也讓我的生活重新打開。」李協興說，他在運動過程中發現自己過去從未想過能擁有的能力，諸如長時間跑步、長距離游泳，這是以前工作忙碌時期不可能辦到的，「原本只是維持健康，想不到慢慢變成挑戰自我的運動」。

李協興眼部沒有凹陷，從外觀上不容易辨識他是位視障者。某次，他在捷運不小心踩到一名女生的腳，對方罵他「你不長眼嗎？」他當下情緒有些低落，沒多說明，只能賠不是，「我已經完全接受失明的事實」。

「看不見反而讓自己的心更沉靜，做事更專注。」李協興說，運動並不是為了證明什麼，很多時候只是希望透過自己的經驗讓更多視障者知道「如果我可以做到，你們也可以試試看」。