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足球／台北市幼兒足球賽熱鬧登場 上千名小將熱血競足

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026台北市幼兒足球錦標賽共有多達144隊參賽。圖／大會提供
2026台北市幼兒足球錦標賽共有多達144隊參賽。圖／大會提供

由台北市政府體育局主辦的第17屆「台北市幼兒足球錦標賽」今天於台北田徑場熱血登場，今年共吸引144支幼兒園及俱樂部隊伍、上千名足球小將共襄盛舉。適逢四年一度的世界盃足球賽即將開幕，場上每位身披迷你戰袍的小球員們都卯足全力，滿場大小朋友和場外家長的加油歡呼聲將氣氛炒熱至最高點。

本屆賽事採7人制，每場進行20分鐘不停錶的活力對決。為貫徹幼兒足球「遊戲為主、競技為輔」的核心精神，主辦單位特別將規則依據幼兒年齡簡化，如比賽不使用「越位」，並明定教練與老師不得於場邊使用麥克風或吹哨指導，兼顧安全與趣味性，讓賽事回歸最純粹的運動樂趣。

隨著世足倒數氛圍持續加溫，體育局今年特別與贊助夥伴adidas合作，提供每支球隊世界盃比賽用球「Trionda 3號小球」作為參賽禮，鼓勵小將們帶著這份禮物持續練習，踢出屬於自己的無限未來。

體育局專門委員呂生源今日也親自到場為優勝隊伍頒獎。呂生源表示，體育局長期致力於推廣全民運動，幼兒足球錦標賽舉辦至今已是第17屆，賽事規模逐年成長，今年共有144支隊伍、上千名小球員參與，期盼小球員們能在踢球的過程中養成未來持續運動的習慣，也希望每位家長與孩子都能在賽後帶走滿滿的美好回憶。

本屆賽事也見證了多支球隊對足球的長期熱忱。其中，台北市私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園等隊，更是締造了「連續參賽17年」的全勤紀錄。

除了學校或幼兒園之外，今年在「跨園所」組的俱樂部賽事，參賽隊伍也逐漸在增加，被譽為「台北市最大幼兒足球俱樂部」的熱血俱樂部，今年也報名了5支俱樂部，過去還曾經幼兒園加上俱樂部共派出多達13隊參賽，俱樂部最多到300多人。

台北市幼兒足球錦標賽明天將於台北田徑場持續激戰，同時也將邀請「台北熊讚女子足球隊」大姐姐們到場與小將們同樂並頒發榮譽。體育局誠摯邀請市民朋友利用週末時光前往現場觀賽，為熱血小將們加油打氣，也歡迎各幼兒園所組隊參加下屆賽事，共同茁壯全民足球運動文化。

足球 幼兒園 體育

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