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泰國羽賽／周天成不敵地主一哥昆拉武特 男單4強止步
BWF超級500的泰國羽球公開賽今天展開4強賽程，我國一哥周天成遭遇世界排名第2名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以7：21、19：21敗下陣來，無緣爭冠。
世界排名第6名的周天成，今年泰國公開賽再度闖入到4強賽，包括8強賽面對南韓好手全奕陳，在苦戰3局後勝出，也是周天成相隔1年再度晉級到泰國公開賽4強賽。
而今天周天成則是遭遇世界排名第2名的地主一哥昆拉武特，雙方生涯過去7度交手周天成拿下5勝，近期也處在對戰2連勝，但今年兩人還未有交手紀錄，而昆拉武特近期在全英公開賽與亞錦賽也都闖進到4強賽，狀況不差。
不過兩人今天交手卻在首局出現賽況一面倒的狀況，昆拉武特在首局中段就打出一波7：0攻勢拉開差距，並以21：7先下一城。
第二局周天成則是展開反撲，並在該局前段一度領先，不過在局中昆拉武特又回敬一波6：0攻勢逆轉戰局，儘管周天成在比賽末段急起直追，甚至在昆拉武特取得3個賽末點後先化解前2個，但最終仍是回擊出界讓昆拉武特以21：19勝出，晉級到冠軍賽。
至於我國女雙組合胡綾芳／鄭宇倢，今天則是在4強賽遭遇中國大陸鮑驪婧／曹梓涵，最終以18：21、17：21敗下陣來，同樣止步於4強。
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