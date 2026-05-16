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高球／2026中國信託女子公開賽 泰國選手雪曼封后

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中國信託銀行董事長陳佳文（左）頒發「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍獎盃予泰國選手雪曼（右）。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行董事長陳佳文（左）頒發「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」冠軍獎盃予泰國選手雪曼（右）。圖／中國信託銀行提供

日次巡海外共證賽事、總獎金日幣5,000萬元的「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」16日精采落幕，最終由泰國選手雪曼（Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG）以總桿數219桿，抱回冠軍獎盃與日幣900萬元獎金。

今年適逢中國信託成立60周年，為勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉老師拚戰精神特別新設「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，由日本選手平岡瑠依、中國大陸選手石昱莉、台灣選手石澄璇以及泰國選手歐妮查共同拿下，活動期間累積10,036人次熱情參與。

「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今日在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金控董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑分別頒發冠軍獎盃、日幣900萬元獎金支票予泰國選手雪曼，陳佳文董事長特別感謝東方高爾夫俱樂部團隊、贊助商、同仁、貴賓客戶，以及遠道而來的選手，共同成就這場完美的賽事。

本屆賽事新設「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」頒發獎牌與獎金日幣115萬元予三日賽事中單回合最低桿選手，由平岡瑠依、石昱莉、石澄璇，以及歐妮查以第一回合最低桿69桿平分獎金，涂阿玉老師表示十分開心看到後輩全力拚搏爭取佳績，也期待明年由台灣選手拿下冠軍。

雪曼首輪並列第17，第二回合一路追趕至並列第四，今日穩定發揮抓下3隻小鳥抱回冠軍，雪曼表示，今日風勢強勁，非常具有挑戰性，比賽期間持續對自己喊話「專注於每一桿、打好比賽」，靠著穩定的節奏抱回冠軍。

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒一路急起直追，第二回合在風勢強勁下穩住攻勢，抓下6隻小鳥，躋身領先群；第三回合於第17洞抓下博蒂，與領先者僅差一桿，進入第18洞以積極的心態企圖爭冠，最終惜以總桿數221桿拿下賽事並列第三，她賽後分享，這次賽事發揮平均、鐵桿也較有自信，但今日風勢較強，最後一洞操之過急，可惜錯失良機，期許今年順利通過日巡考試，未來拿下更多冠軍。

「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」有返台的旅外選手、台巡菁英，以及來自中國大陸、日本、泰國、韓國、印尼及馬來西亞等地，共計108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。為鼓勵球迷親臨現場為選手加油，中國信託特地規劃限量入場禮、美食攤位及抽獎活動，賽後「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒、劉芃珊與日本選手吉本ここね現場舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。

中國信託銀行董事長陳佳文出席「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」頒獎典禮。中國信託銀行／提供
中國信託銀行董事長陳佳文出席「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」頒獎典禮。中國信託銀行／提供

泰國 中國信託 高爾夫

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