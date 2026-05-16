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拳擊／世界級職業裁判任講師 OPBF裁判講習一連兩天台體大登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東洋太平洋拳擊聯盟職業拳擊裁判講習，今天起一連兩天在台灣體大舉行。圖／中華拳擊總會提供
東洋太平洋拳擊聯盟職業拳擊裁判講習，今天起一連兩天在台灣體大舉行。圖／中華拳擊總會提供

OPBF（The Oriental and Pacific Boxing Federation，東洋太平洋拳擊聯盟）職業拳擊裁判講習，今天起一連兩天在台灣體大舉行，不僅有來自日本的資深裁判擔任講師，會長萩原實也親自來台坐鎮，並肯定台灣職業拳擊市場極具潛力。

萩原實是OPBF會長兼JBC（Japan Boxing Commission，日本拳擊委員會）理事長，JBC是掌管日本所有職業賽事的最高權威機構。日本職業拳擊賽事近幾年熱度頗高，萩原實表示，日本職業拳擊的經濟產值非常高，熱門賽事坐擁龐大商機，裁判其實在這中間扮演相當重要的角色。

萩原實直言，選手、賽事背後都有著巨大的商業利益網絡，裁判角色更為重要，若沒能做出精準且公正的判決，影響的不只是勝敗，還有選手的商業利益，職業拳擊就是商業導向，裁判更需要公平公正。萩原實強調，這就是培養、訓練裁判人才對職業拳擊的重要性，台灣願意推廣，他站在協助的角色，會盡力幫忙。

3月初萩原實就來台中觀看過OPBF微量級銀腰帶冠軍戰（Silver Minimumweight Championship），對奪冠的台灣選手邱正的表現印象深刻，「那場比賽真的有超乎想像的表現。」萩原實認為，台灣職業拳擊極具發展潛力，雖然台灣職業選手的養成與發展與日本不太相同，但選手素質不錯。

OPBF裁判講習，今天先進行職業裁判觀念與理論教學課程，明天在台灣體大拳擊館進行實際操作課程講解，由中村勝彥和池原信遂擔任講師，兩人都有豐富的職業賽事執法經驗。

日本

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