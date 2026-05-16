網球／收網協訊息確定出戰金恩盃 謝淑薇：洛杉磯奧運我來啦

2026年金恩盃亞洲大洋洲第二級賽事，6月15日吉隆坡登場。日前未獲網協徵詢的我國一姐謝淑薇，今天在社群平台發文宣布確認接受徵召，嗨喊：「洛杉磯奧運我來啦！」

金恩盃是世界層級最高的女網團體賽事，關乎奧運參賽資格。世界女雙排名13的謝淑薇發文透露，「今天收到網協的訊息，金恩杯參賽確認，洛杉磯奧運我來啦，過去亞奧運相關賽事都是保羅與網協處理，但網協常常直接發給我。這次請我哥聯繫讓網協聯繫保羅跟附件到個人的經紀團隊。我也會繼續專心備戰接下來的目標，法網見。」

謝淑薇文末感謝哥哥謝政瀛在忙著訓練選手之餘，還要幫忙處理她的事情，「後續也請經紀團隊跟保羅接手場外業務，讓我跟我哥都能專心繼續做自己想做的事。」

現年40歲的謝淑薇生涯拿過7座大滿貫女雙冠軍、2座大滿貫混雙冠軍，多次代表中華隊出賽，曾在亞運、東亞運、世大運拿過獎牌。2024年巴黎奧運她與曹家宜搭檔女雙，止步8強，奧運獎牌尚未開張。