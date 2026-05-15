高球／中國信託女子公開賽第二輪 俞涵軒衝上並列第4名

中國信託商業銀行主辦、TLPGA與JLPGA共同認證的「2026 中國信託女子公開賽 – JLPGA巡迴特別錦標賽」，今天在東方高爾夫俱樂部進行第二輪賽程，以並列領先出發的石昱莉，順利以單輪72桿、兩輪低於標準桿三桿的141桿暫時排名第一，「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒也在本輪大有斬獲，低於標準桿一桿的71桿，兩輪總桿數145桿暫時並列第四名。

石昱莉今天結束後分享整輪個人狀態時表示，「最後一洞能夠順利推進三碼首推，真的覺得很開心。今天的風勢特別大，所以影響到鐵桿準確度，進攻果嶺的計算也不算很完美，上果嶺後的落點便不如預期，但推桿執行成效還是不錯，讓我可以連續救Par成功，創造領先優勢。」

擠進領先榜前段班的日本好手野澤真央，同樣也對於場上的強風感到壓力，而最終自己能夠用佳績完美結束第二輪也為自己帶來信心，「今天的木桿和鐵桿結果都不錯，都能照著目標打出直球，方向性也未出現偏離。擊球前我都會審慎將風勢和風向考量進去，之後也證明我判斷得很正確，但果嶺上因為坡度轉折的複雜度，再加上沒有考量到強風對球的影響，所以有幾球應該進的都沒能推進。」

「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒則是認為今天能夠從賽前第38名大幅進步到並列第四，最主要來自於推桿遠優於昨天表現，「不少洞都是中、長距離的推桿，都能成功把握住， 這是跟第一輪最大的不同之處。其次是鐵桿能穩定發揮，讓接下來的推桿能出現較多相對輕鬆的機會。明天最後一輪的目標，就是讓開球更保守一點，不求遠，只要安全上球道即可，讓第二桿更好進攻，當然，推桿還是希望能夠更犀利一點，讓自己能夠搶下更多Birdie。」第二輪結束後，大會取並列第50名、總桿數151桿以內共59位選手進入明日最終輪。

今年比賽5月14日至5月16日三天皆開放球迷免費入場，同時大會也將在期間提供免費接駁車，想親臨現場共襄盛舉的民眾，可在賽事期間前往桃園捷運A7體育大學站1號出口搭乘前往東方球場的免費接駁服務。若無暇親赴現場，也可在5月14至16日11點至16點，鎖定中國信託女子公開賽 Facebook粉絲專頁、YouTube上的CTBC BROTHERS 中信兄弟官方頻道，以及MOD博斯高球2台欣賞實況轉播。