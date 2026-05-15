泰國羽賽／兩度遭化解賽末點 周天成三局險勝全奕陳晉級4強

BWF超級500的泰國羽球公開賽今天進行到8強賽事，其中我國一哥周天成在男單8強賽遭遇南韓好手全奕陳，上演雙方生涯第4度對壘，最終周天成以21：18、21：23、21：14險勝，相隔一年挺進到4強賽。

世界排名第6名的周天成，本周轉戰泰國公開賽，他過去曾在2019年奪下此站冠軍，前年則是挺進到4強賽後不敵大馬好手李梓嘉，今年周天成在前兩輪賽事中，也都打得不輕鬆包括首輪面對丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）就苦戰3局才逆轉勝出，昨天的16強賽與以色列杜博文科（Daniil Dubovenko）也是一度拉鋸，最終以直落二勝出晉級8強。

而周天成今天8強賽的對手則是世界排名第38名的南韓全奕陳，雙方過去3度交手周天成拿下2勝1敗，賽前也處在對戰2連勝，不過兩人前一次碰頭已經是2年前的瑞士公開賽。

不過周天成今天卻陷入苦戰，在前兩局賽事中都一度陷入落後，首局後段周天成先是以一波6：2的攻勢以21：18勝出，第二局周天成則是兩度遭到化解賽末點，以21：23被扳平戰局，但決勝局周天成即時回穩，在局中就拉開差距，最終以21：14勝出，挺進到4強賽。

而今天在8強賽登場的還包括我國女雙組合胡綾芳／鄭宇倢，今天碰上日本組合山北奈緒、鈴木陽向以22：20、19：21、21：15勝出，挺進到4強賽，