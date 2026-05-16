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羽球／胡綾芳、鄭宇倢勝日本組合 首闖泰國賽女雙4強

中央社／ 台北15日電

BWF超級500等級的泰國羽球公開賽今天進行的女雙8強，台灣組合胡綾芳與鄭宇倢，經過64分鐘大戰，才以22比20、19比21、21比15擊敗日本組合鈴木陽向、山北奈緒，生涯首度進4強。

世界羽球總會（BWF）女雙8強，目前世界排名第31名的胡綾芳與鄭宇倢，今天是生涯首度對壘世界排名第35的日本組合鈴木陽向、山北奈緒。

現年27歲的胡綾芳從2024年6月的高雄大師賽才開始和年僅19歲的鄭宇倢搭檔，過往最佳成績都止步8強，今天是2人合拍以來，首度闖進賽事4強，締造生涯新紀錄。

今天8強首局開打，比賽前段雙方都還在互探虛實，不過台灣組合在9比9平手時，靠著出色的前、後場吊動，拉出一波5比1攻勢取得領先。

只不過後續主動失誤過多被對手追上，還讓日本組合先取得20比16的局末點，幸好胡綾芳與鄭宇倢並未放棄，多次採取主動進攻，反擊一波6比0攻勢逆轉收下首局。

第2局從中段開始，台灣組合多半保持領先，並且以19比17進入賽事尾聲，結果卻被對手連得4分拿下，追回一局，雙方戰成平手。

儘管意外錯失第2局，但胡綾芳與鄭宇倢氣勢依舊高昂，決勝局開賽就取得8比1的優勢，隨後都至少保持4分差距，順利拿下第3局以及比賽勝利。

同樣是首度闖進超級500等級8強的台灣另一組林芷均與楊筑芸，今天則是以14比21、19比21不敵中國組合鮑驪婧、曹梓涵，無緣4強門票；而胡綾芳與鄭宇倢接下來對手，就是鮑驪婧、曹梓涵。

羽球 泰國 日本

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