全障運／帕運桌球銀牌林姿妤領軍 台中422健兒出征全障運

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市舉行，台中市此次共派出422位隊職員及選手，參加15項競賽種類，其中桌球代表隊由2024巴黎帕運銀牌國手林姿妤領軍出擊，她近期更於「2025北京帕拉桌球亞洲錦標賽」勇奪女子單打、女子雙打及混合雙打三面金牌，完成三金大滿貫，展現世界級競技實力。

日前台中市政府運動局長游志祥與台中市身心障礙體育總會理事長林孟令前往桌球、健力、聽障籃球及保齡球等訓練場地訪視，除關心備戰狀況外，也致贈能量果凍等慰勞物資，希望選手在高強度訓練期間適時補充體力，以最佳狀態迎戰賽事。

同時，台中市長盧秀燕也特別錄製應援影片，勉勵代表隊在賽場上發揮訓練成果、突破自我。台中代表隊於113年全國身心障礙國民運動會拿下87金、94銀、54銅，連續三屆排名全國第二，今年也將持續挑戰佳績。

台中市政府運動局表示，健力同樣是台中重要奪牌項目之一，上屆共拿下5金1銀，獎牌數全國第一。選手陳穎生與黃承皇分別於肢障男子組健力第八級及第九級完成二連霸，並雙雙打破大會及全國紀錄，今年將朝三連霸邁進。近年也有不同項目選手跨界投入健力訓練，其中陳羿穎由羽球轉戰健力後表現突出，今年3月更在「115年全國會長杯帕拉健力錦標賽」打破高懸10年的全國紀錄，替團隊注入新動能。

運動局補充，聽障男籃代表隊上屆成功中斷傳統強隊連霸紀錄，勇奪隊史首面金牌；女籃隊則是在111年台中市主辦全障運期間開始籌組培訓，隊員多數過去沒有正式競技經驗，但一路走來逐漸累積默契與實力。籃球不僅考驗個人技術，更仰賴團隊合作與臨場溝通，而聽障選手在比賽時不得配戴助聽器，必須同步掌握場上節奏、隊友位置與教練指令，對專注力與團隊默契都是極大考驗，十分不容易。

運動局說明，保齡球代表隊上屆摘下2金5銀8銅，其中劉惠珠於肢障女子組個人賽完成二連霸，展現穩定成熟的臨場表現。本屆保齡球賽事將於5月18日提前開打，預計也有機會為台中代表隊率先開出奪牌紅盤。