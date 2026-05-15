快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／錢珮芸資格賽成功突圍 暌違7年再挺進美國女子公開賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子高球好手錢珮芸（左）將自2019年後再次站上美國女子公開賽舞台。圖／台新育樂提供
女子高球好手錢珮芸（左）將自2019年後再次站上美國女子公開賽舞台。圖／台新育樂提供

我國女子高球好手錢珮芸，於美國佛州舉行的美國女子公開賽資格賽中，以兩輪68、71桿，總桿數低於標準桿7桿的139桿，成功取得正賽門票，這也是她自2019年後再次站上美國女子公開賽舞台。

面對即將到來的賽事，由台新新光金控長期支持的錢珮芸也分享自己目前的目標，「現階段最重要的，是讓自己以健康、穩定的狀態迎接比賽。」並期待透過世界級舞台持續累積經驗與成長。

談到取得資格的心情，錢珮芸坦言既開心也感恩，「這一直是每位職業選手都很嚮往的舞台，對我來說也是一種肯定。」尤其經歷這段時間身體狀況、復原與調整後，更讓她珍惜再次站上這個舞台的機會。

錢珮芸透露，這次備戰過程比想像中更加辛苦，「身體狀況、長期旅行累積的疲勞，加上手術後的恢復，都讓自己必須重新調整節奏。」她也提到，過程中最大的挑戰，是如何在有限的體力下，仍維持訓練品質與心理狀態，因此學著更傾聽自己的身體、重視休息與恢復，「慢慢把專注放回每一天的準備，而不是過度去想結果。」

今年美國女子公開賽將於6月4日至7日登場，錢珮芸曾於2019年參賽並繳出並列第50名成績，深知賽事對各方面都有極高要求。此次再度取得參賽資格後，她也將持續加強短桿與身體恢復調整，並投入更多時間進行球場策略與心理層面的準備，希望讓自己能以更成熟、更從容的狀態迎接挑戰，「我希望自己能享受比賽、專注在每一桿，盡可能把平常準備的內容發揮出來。」

錢珮芸 美國 台新新光金控

延伸閱讀

高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

高球／中信公開賽首輪雨中開打 台日巡四女將69桿搶佔領先

高球／中信女子高球公開賽 送愛偏鄉

NBA／連6年倒在第二輪生涯無緣東決 安比德展望下季：我們必須更進步

相關新聞

高球／錢珮芸資格賽成功突圍 暌違7年再挺進美國女子公開賽

我國女子高球好手錢珮芸，於美國佛州舉行的美國女子公開賽資格賽中，以兩輪68、71桿，總桿數低於標準桿7桿的139桿，成功取得正賽門票，這也是她自2019年後再次站上美國女子公開賽舞台。

桌球／李昱諄復仇擊敗韓國新星 首奪WTT支線賽女單冠軍

在土耳其舉行的WTT伊斯坦堡支線賽，台灣女將李昱諄今天在冠軍戰以3比1擊敗韓國小將朴架泫，生涯首奪WTT支線賽女單冠軍，...

2026世界盃即將開戰 台灣運彩搶先開盤提供冠軍投注

搶先一步，加入今年世界盃！2026美加墨世界盃即將到來，台灣運彩搶先提供本屆世足賽冠軍投注。

高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

職業高球選手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后鎮錦標賽首回合抓4博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準1桿的69...

精進山域專業知能 全民運動署辦理山域嚮導增能線上系列講座

為協助山域嚮導持續精進專業知能及素養，運動部全民運動署於5月至6月間首次辦理「115年山域嚮導增能線上系列講座」，透過專業交流與學習平台，提升山域活動從業人員專業與安全知能。

世足賽／下月開踢 伊朗稱國家隊仍未獲美簽

伊朗國營媒體報導，伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）今天表示，國家隊尚未獲發前往美國參加2026年世界盃足球賽的簽證

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。