快訊

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

台灣寶可夢中心開賣9款新品！耿鬼悠遊卡、婚禮皮卡丘上市 網嘆：黃牛又開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

中央社／ 台北15日電
徐薇淩。圖／昊昭顧問有限公司提供（資料照）
徐薇淩。圖／昊昭顧問有限公司提供（資料照）

職業高球選手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后鎮錦標賽首回合抓4博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準1桿的69桿，暫時並列第9，僅落後領先者3桿。

總獎金200萬美元（約新台幣6288萬元）的皇后鎮錦標賽（Kroger Queen City Championship presented byP&G）在辛辛那提舉辦，包括徐薇淩、台灣好手程思嘉與錢珮芸參賽。

徐薇淩從第1洞出發，前9洞分別在第6、7洞連抓博蒂入袋表現出色；轉場後稍遇亂流，在第10、15洞吞柏忌，幸好最後3洞以2博蒂、1柏忌作收，整天打完還是收下紅字。

徐薇淩告訴中央社記者，球場高低起伏非常大，很多時候很像爬山坡，對體力是很大考驗，且有時由於坡度，擊球時會看不太到落球點。

今年已在LPGA出賽9場的徐薇淩共7場晉級，最佳排名是洛杉磯公開賽的並列第28名，而69桿是她本季最佳首回合桿數。

此外，程思嘉抓4博蒂、吞5柏忌繳出71桿，暫並列第50名，還在晉級安全名單內；錢珮芸繳出75桿，排在並列第113名，距晉級還有段差距。

首回合由23歲韓國選手尹伊娜以66桿和另外2人並列領先，尹伊娜去年才取得LPGA資格，今年賽季出戰8場全晉級。

徐薇淩 LPGA 程思嘉

延伸閱讀

高球／中信公開賽首輪雨中開打 台日巡四女將69桿搶佔領先

泰國羽賽／兩組寶島女雙突圍 蘇力揚三局大戰闖8強

桌球／李昱諄復仇擊敗韓國新星 首奪WTT支線賽女單冠軍

NBA／詹姆斯領軍反撲功虧一簣湖人遭橫掃 雷霆8連勝晉級西區決賽

相關新聞

桌球／李昱諄復仇擊敗韓國新星 首奪WTT支線賽女單冠軍

在土耳其舉行的WTT伊斯坦堡支線賽，台灣女將李昱諄今天在冠軍戰以3比1擊敗韓國小將朴架泫，生涯首奪WTT支線賽女單冠軍，...

高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

職業高球選手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后鎮錦標賽首回合抓4博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準1桿的69...

精進山域專業知能 全民運動署辦理山域嚮導增能線上系列講座

為協助山域嚮導持續精進專業知能及素養，運動部全民運動署於5月至6月間首次辦理「115年山域嚮導增能線上系列講座」，透過專業交流與學習平台，提升山域活動從業人員專業與安全知能。

世足賽／下月開踢 伊朗稱國家隊仍未獲美簽

伊朗國營媒體報導，伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）今天表示，國家隊尚未獲發前往美國參加2026年世界盃足球賽的簽證

世足賽／首次巨星中場秀 BTS瑪丹娜夏奇拉夢幻同台

國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年世足賽將寫下歷史紀錄，比照美式足球超級盃的中場表演，安排瑪丹娜、夏奇拉、韓團...

高球／中信公開賽首輪雨中開打 台日巡四女將69桿搶佔領先

總獎金5000萬日圓，由中國信託商業銀行主辦、TLPGA與JLPGA共同認證的「2026 中國信託女子公開賽 – JLPGA巡迴特別錦標賽」第一輪，於今天在東方高爾夫俱樂部開打，在滂沱雨勢影響下，原訂出發時間延宕兩小時至上午9點40分，台、日兩巡迴賽女將仍無懼天候挑戰，努力保持絕佳狀態打出好球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。