高球／LPGA皇后鎮錦標賽首日 徐薇淩繳69桿並列第9

職業高球選手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后鎮錦標賽首回合抓4博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準1桿的69桿，暫時並列第9，僅落後領先者3桿。

總獎金200萬美元（約新台幣6288萬元）的皇后鎮錦標賽（Kroger Queen City Championship presented byP&G）在辛辛那提舉辦，包括徐薇淩、台灣好手程思嘉與錢珮芸參賽。

徐薇淩從第1洞出發，前9洞分別在第6、7洞連抓博蒂入袋表現出色；轉場後稍遇亂流，在第10、15洞吞柏忌，幸好最後3洞以2博蒂、1柏忌作收，整天打完還是收下紅字。

徐薇淩告訴中央社記者，球場高低起伏非常大，很多時候很像爬山坡，對體力是很大考驗，且有時由於坡度，擊球時會看不太到落球點。

今年已在LPGA出賽9場的徐薇淩共7場晉級，最佳排名是洛杉磯公開賽的並列第28名，而69桿是她本季最佳首回合桿數。

此外，程思嘉抓4博蒂、吞5柏忌繳出71桿，暫並列第50名，還在晉級安全名單內；錢珮芸繳出75桿，排在並列第113名，距晉級還有段差距。

首回合由23歲韓國選手尹伊娜以66桿和另外2人並列領先，尹伊娜去年才取得LPGA資格，今年賽季出戰8場全晉級。