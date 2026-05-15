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精進山域專業知能 全民運動署辦理山域嚮導增能線上系列講座

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全民運動署辦理山域嚮導增能線上系列講座，提升山域活動從業人員專業與安全知能。圖／全民運動署提供
全民運動署辦理山域嚮導增能線上系列講座，提升山域活動從業人員專業與安全知能。圖／全民運動署提供

為協助山域嚮導持續精進專業知能及素養，運動部全民運動署於5月至6月間首次辦理「115年山域嚮導增能線上系列講座」，透過專業交流與學習平台，提升山域活動從業人員專業與安全知能。

近年來山域活動日益蓬勃，登山溯溪、攀岩等戶外休閒需求持續成長，山域嚮導作為帶領民眾從事山域活動的專業人員，肩負山域活動引導、風險評估及緊急應變等重要任務，其專業知能直接影響山域活動的安全品質，角色至關重要。因此，全民運動署規劃4場系列講座，以拓展山域嚮導的視野與知識廣度，透過實務經驗分享與專業知識傳授，協助嚮導人員與時俱進，以因應山域環境變化與落實山域活動安全。

本次系列講座內容多元，涵蓋國際山域嚮導證照制度、海外攀登經驗分享、山域活動法律案例，以及山域緊急應變機制等主題，除了協助嚮導了解國際嚮導專業化的脈絡與趨勢，並透過講者的實務案例與經驗分享，交流海外攀登歷程、山域活動可能面臨的法律責任與風險、以及第一線搜救與緊急事故處理經驗。

歡迎持有山域嚮導專業人員證書、訓練機構、山域相關協會、登山產業(旅行社及個人工作室)、政府機關、大專院校登山社團及有興趣的民眾參與，共同增進山域專業知能，相關活動資訊及報名連結，請上https://forms.gle/YsGagMG5zJRmjZHN6查詢。

溯溪 運動 登山

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