世足賽／首次巨星中場秀 BTS瑪丹娜夏奇拉夢幻同台

國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年世足賽將寫下歷史紀錄，比照美式足球超級盃的中場表演，安排瑪丹娜、夏奇拉、韓團BTS在決賽中場休息時間演出。

今年世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，決賽於7月19日在紐約新澤西體育場（New York NewJersey Stadium）舉行。

世足賽過去有開幕式、閉幕式及官方主題曲演出，但在中場15分鐘，通常是教練、球員休息調整，轉播單位分析戰況時間。

美國媒體形容，這次世足賽首次包裝成美國職業運動色彩的中場表演，為賽事注入更多娛樂元素。

酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（ChrisMartin）擔任中場表演的總策劃，安排美國「流行天后」瑪丹娜（Madonna）、「拉丁天后」夏奇拉（Shakira）、南韓天團BTS登台。

世界盃過去沒有中場表演傳統，但官方主題曲經常走紅全世界。例如1998年法國世界盃，瑞奇馬丁（Ricky Martin）演唱「生命之杯」（The Cup ofLife），歌詞Here we go! Ale, ale, ale! 紅遍全球。

2010年南非世界盃，夏奇拉演唱Waka Waka，融合非洲節奏與大型舞台編舞，被視為世界盃的經典歌曲之一。（編輯：陳承功）