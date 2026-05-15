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桌球／李昱諄復仇擊敗韓國新星 首奪WTT支線賽女單冠軍

中央社／ 台北15日電

土耳其舉行的WTT伊斯坦堡支線賽，台灣女將李昱諄今天在冠軍戰以3比1擊敗韓國小將朴架泫，生涯首奪WTT支線賽女單冠軍，而且還攜手簡彤娟拿到女雙亞軍。

總獎金3萬美金（約95萬新台幣）的世界桌球職業大聯盟（WTT）伊斯坦堡支線賽，現年28歲、世界排名61名的台灣女將李昱諄，名列女單第2種子，今天在冠軍戰與18歲韓國小將朴架泫正面交鋒，雙方曾在2024年WTT支線賽的女單冠軍戰交手，不過當時李昱諄遭到逆轉吞敗。

此役首局開打後，李昱諄與對手上演激戰，不過隨即把握機會，連得5分擺脫僵局，不僅佔據領先位置，接著更率先逼出局點，就算遭到對手化解，李昱諄仍以12比10先馳得點，只是第2局未能延續絕佳手感，幾乎整局都被壓制情況下，以9比11讓出。

進入關鍵第3局，處於落後的李昱諄並未自亂陣腳，兩波連續得分攻勢幫助她逆轉比分，同時穩住領先地位，順利以11比9取得聽牌，加上第4局李昱諄繳出宰制級表現，在2比2平手時連拿9分直取比賽勝利，終場再以11比2如願稱霸WTT伊斯坦堡支線賽的女單賽場。

另外，李昱諄還與巴黎奧運國手簡彤娟搭檔女雙，兩人榮膺頭號種子，並順利挺進冠軍戰，可惜面對第4種子「印度組合」S.穆克吉（Sutirtha Mukherjee）、A.穆克吉（Ayhika Mukherjee），李昱諄、簡彤娟發揮不如預期，尤其第2局錯失開局5比0領先優勢，終場以1比3吞敗拿到亞軍。

簡彤娟 伊斯坦堡 土耳其

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