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高球／中信公開賽首輪雨中開打 台日巡四女將69桿搶佔領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣選手石澄璇第一輪打出69桿（－3）暫並列領先。圖／大會提供
台灣選手石澄璇第一輪打出69桿（－3）暫並列領先。圖／大會提供

總獎金5000萬日圓，由中國信託商業銀行主辦、TLPGA與JLPGA共同認證的「2026 中國信託女子公開賽 – JLPGA巡迴特別錦標賽」第一輪，於今天在東方高爾夫俱樂部開打，在滂沱雨勢影響下，原訂出發時間延宕兩小時至上午9點40分，台、日兩巡迴賽女將仍無懼天候挑戰，努力保持絕佳狀態打出好球。

宜蘭球后」石澄璇在前九洞靠著Bogey-free的極佳手感脫穎而出，儘管在後九第2洞掉了唯一一桿，最終仍繳出69（－3）桿，與大陸選手石昱莉、日次巡選手平岡瑠依及泰國選手歐妮查暫時共佔領先位置。「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）則是劉芃姍和俞涵軒表現最佳，本輪打出74桿，目前以並列第38名前進次輪。

宜蘭長大的石澄璇自小就培養出無懼風雨的本領，本輪能打出佳績主要來自於對球場設定與狀態的掌握，「今天因為下雨的緣故，果嶺硬度沒那麼硬，球道上碼數也比較好計算，Par-on機會比較多。第11洞會吞Bogey，是因為第二桿擊球碼數差太多，第三桿也只能落在果嶺邊緣；第14洞的第2桿進攻果嶺球擊球碼數也不夠，所幸最後還是能搶下小鳥。整體來說，今天普遍表現都很好，開球木桿也都能停在球道上，只有兩洞未能上球道。不過少數Birdie機會還是推短了一點，我想明天如果天氣好一些，我的推桿也會再積極一點。」

石昱莉今天的好表現也讓人回想上次在2026台巡賽資格賽逆雨而行，最終以第五名佳績過關，而本輪在東方球場同樣表現亮眼，「這場是我今年第一場台巡賽，跟上次資格賽一樣，好像遇到下雨就打得特別好！今天特別有挑戰性的是兩個四桿洞，大上坡的第17洞旁邊有水障礙，再加上距離比較長，這一洞比較辛苦才拿下Par；普遍來說今天推桿也挺好的，許多救球也表現得很好，唯一三推出現在第11洞，因此吞下唯一的Bogey。」

平岡瑠依前年曾在「中國信託女子公開賽」留下並列第33名成績，今年則是更進一步，首日便登上首位，展現強大企圖心，「東方球場最具挑戰性的地方，就是沒能打上球道而掉進長草區，擊球難度就變得相當高，對我來說，這次的球場碼數設定不會有太大問題。第六洞出現Bogey是今天比較可惜的一點，第二桿就打到球道右側長草區，想從嵌埋的球位救回球道非常的困難，果嶺上救par推也沒能推好。不過這輪比賽比起前年來到東方球場，成績真的優異許多，我今年的目標，就是希望包括這場比賽在內，不管總獎金高或低，能夠順利拿下日次巡的首冠。」

今年比賽5月14日至5月16日三天皆開放球迷免費入場，同時大會也將在期間提供免費接駁車，想親臨現場共襄盛舉的民眾，可在賽事期間前往桃園捷運A7體育大學站1號出口搭乘前往東方球場的免費接駁服務。若無暇親赴現場，也可在5月14至16日11點至16點，鎖定中國信託女子公開賽 Facebook粉絲專頁、YouTube上的CTBC BROTHERS 中信兄弟官方頻道，以及MOD博斯高球2台欣賞實況轉播。

本賽事亦獲近20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─洛杉磯商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；D&D Design and Desire則提供「一桿進洞獎」，可獲得「梔子花鑽戒」。

「中國信託女子高爾夫之星」丁子云（中黑色上衣）及劉芃姍（中粉色上衣）賽後出席簽名會為球迷簽名。圖／大會提供
「中國信託女子高爾夫之星」丁子云（中黑色上衣）及劉芃姍（中粉色上衣）賽後出席簽名會為球迷簽名。圖／大會提供

宜蘭 高爾夫 中國信託商業銀行

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