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泰國羽賽／兩組寶島女雙突圍 蘇力揚三局大戰闖8強
BWF超級500的泰國公開賽今天將產出8強名單，台灣好手由兩組女雙胡綾芳／鄭宇倢和林芷均／楊筑云先突圍，男單世界排名47的蘇力揚更在3局大戰力退世界排名29的印度斯里坎（Kidambi Srikanth），跪地慶祝搶下8強門票。
今天有多組「台灣內戰」，最先登場的女雙對決，由胡綾芳／鄭宇倢碰許雅晴／宋祐媗，世界排名13的許宋配雖居第3種子，但以13：21、14：21敗陣，讓世界排名31的胡鄭配率先挺進8強。
3月BWF超級300的法國奧爾良羽球大師賽打下亞軍的另組寶島女雙林芷均／楊筑云，世界排名目前119名，不過今天以21：17、18：21、21：13力退世界排名29的香港組合呂樂樂／曾曉昕，晉級8強，再拿一勝就有機會4強賽和胡綾芳／鄭宇倢上演「寶島內戰」。
林芷均／楊筑云下戰對手中國組合鮑驪婧／曹梓涵，今天還沒世界排名的新組合以21：17、21：17拍下另組台灣女將謝宜恩／鄧淳薫。
蘇力揚今天16強和世界29的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）大戰3局，蘇力揚決勝局換場時握有11：6攻勢，換邊後雖被12：12追平，但拉鋸戰中挺住壓力，在1小時10分鐘大戰以21：16、11：21、21：18出線。
和蘇力揚同時上陣的李佳豪，今天強碰世界第2、拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），面對尋求衛冕的地主希望，李佳豪第二局一度握有13：8優勢，但被地主名將「定桿」連拿13分逆轉，最終以11：21、13：21吞下對戰3連敗。
接續包括「一哥」周天成、全英公開賽奪下混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁都將上陣尋求8強門票。
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