快訊

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國羽賽／兩組寶島女雙突圍 蘇力揚三局大戰闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
胡綾芳(右)與鄭宇倢。 Babmition Photo(資料照)
胡綾芳(右)與鄭宇倢。 Babmition Photo(資料照)

BWF超級500的泰國公開賽今天將產出8強名單，台灣好手由兩組女雙胡綾芳／鄭宇倢和林芷均／楊筑云先突圍，男單世界排名47的蘇力揚更在3局大戰力退世界排名29的印度斯里坎（Kidambi Srikanth），跪地慶祝搶下8強門票。

今天有多組「台灣內戰」，最先登場的女雙對決，由胡綾芳／鄭宇倢碰許雅晴／宋祐媗，世界排名13的許宋配雖居第3種子，但以13：21、14：21敗陣，讓世界排名31的胡鄭配率先挺進8強。

3月BWF超級300的法國奧爾良羽球大師賽打下亞軍的另組寶島女雙林芷均／楊筑云，世界排名目前119名，不過今天以21：17、18：21、21：13力退世界排名29的香港組合呂樂樂／曾曉昕，晉級8強，再拿一勝就有機會4強賽和胡綾芳／鄭宇倢上演「寶島內戰」。

林芷均／楊筑云下戰對手中國組合鮑驪婧／曹梓涵，今天還沒世界排名的新組合以21：17、21：17拍下另組台灣女將謝宜恩／鄧淳薫。

蘇力揚今天16強和世界29的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）大戰3局，蘇力揚決勝局換場時握有11：6攻勢，換邊後雖被12：12追平，但拉鋸戰中挺住壓力，在1小時10分鐘大戰以21：16、11：21、21：18出線。

和蘇力揚同時上陣的李佳豪，今天強碰世界第2、拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），面對尋求衛冕的地主希望，李佳豪第二局一度握有13：8優勢，但被地主名將「定桿」連拿13分逆轉，最終以11：21、13：21吞下對戰3連敗。

接續包括「一哥」周天成、全英公開賽奪下混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁都將上陣尋求8強門票。

羽球 法國 泰國

延伸閱讀

羽球／周天成激戰3局退丹麥好手 BWF泰國羽賽闖頭關

網球／謝淑薇羅馬止步第二輪 下一站法網拚第三冠

網球／45歲大威法網確認參賽！搭小21歲同胞挑戰女雙

網球／羅馬賽繼續贏 辛納追平約克維奇31勝紀錄

相關新聞

網球／謝淑薇羅馬止步第二輪 下一站法網拚第三冠

2023年一起拿下法網女雙冠軍的我國「一姊」謝淑薇和中國「金花」王欣瑜，相隔近3年在羅馬女網賽重新攜手，首輪就拍下第3種子，但第二輪不敵俄羅斯組合，無緣8強。「海峽組合」接續將挑戰法網，尋求謝淑薇生涯第3座紅土大滿貫金盃。

泰國羽賽／兩組寶島女雙突圍 蘇力揚三局大戰闖8強

BWF超級500的泰國公開賽今天將產出8強名單，台灣好手由兩組女雙胡綾芳／鄭宇倢和林芷均／楊筑云先突圍，男單世界排名47的蘇力揚更在3局大戰力退世界排名29的印度斯里坎（Kidambi Srikanth），跪地慶祝搶下8強門票。

智領體育數據巔峰 虎尾科大與運科中心攜手簽訂MOU

國立虎尾科技大學與國家運動科學中心攜手推動運動科學合作，13日於虎尾科大圖書館舉行MOU合作意向書簽署儀式。本次活動以「智領體育・數據巔峰」為主題，結合科技創新、運動科學與跨域整合應用，透過科學化數據分析與實證研究方法，深入探討運動訓練從實務經驗累積到精準驗證的核心價值，展現運動科技發展的新趨勢與未來方向。

網球／45歲大威法網確認參賽！搭小21歲同胞挑戰女雙

45歲的美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）確定重返紅土大滿貫舞台，她今年法網將和同胞巴普蒂斯特（Hailey Baptiste）聯手出征女雙，將是2021年首度參賽。

路跑／肯亞薩威倫敦馬拉松「破2」寫歷史 將參加9月柏林馬

柏林馬拉松主辦單位今天宣布，史上第一位在2小時內完成全馬的肯亞好手薩威（Sabastian Sawe），將於今年9月參加...

羽球／周天成激戰3局退丹麥好手 BWF泰國羽賽闖頭關

BWF超級500系列的泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在首輪與丹麥好手霍爾姆激戰3局，終場以10比21、21比16...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。