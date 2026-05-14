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網球／謝淑薇羅馬止步第二輪 下一站法網拚第三冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(左)和中國王欣瑜，在羅馬女網賽止步。 新華社(資料照)
謝淑薇(左)和中國王欣瑜，在羅馬女網賽止步。 新華社(資料照)

2023年一起拿下法網女雙冠軍的我國「一姊」謝淑薇和中國「金花」王欣瑜，相隔近3年在羅馬女網賽重新攜手，首輪就拍下第3種子，但第二輪不敵俄羅斯組合，無緣8強。「海峽組合」接續將挑戰法網，尋求謝淑薇生涯第3座紅土大滿貫金盃。

24日登場的法網，參賽名單今天出爐，謝淑薇將和王欣瑜再攜手，我國代表還有女將詹皓晴、吳芳嫺和梁恩碩都要分頭尋求突破，何承叡成男雙唯一台將代表。

謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺法網前齊聚羅馬，詹皓晴和吳芳嫺都首輪落馬，只有謝淑薇和王欣瑜闖過頭關，2023年美網後再度合拍的「海峽組合」首戰更打下澳網冠軍、列大會第3種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥，其中梅騰絲也是謝淑薇一起打下2021年溫布頓和2024年澳網冠軍的前搭檔。

第二輪碰俄羅斯組合安德瑞娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），海峽組合首盤第8局遭到破發，不過隔局馬上回破，可惜關鍵12局再度失守，以5：7讓出。

第二盤「海峽組合」第一局就逼出對手2個破發點，但自己錯過機會後又兩度遭破發，最終以2：6吞敗。

謝淑薇 法網 王欣瑜

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