泰國羽賽／台灣女雙內戰 胡綾芳、鄭宇倢組合晉8強

BWF超級500系列泰國羽球公開賽今天進行的女雙16強上演台灣內戰，胡綾芳與鄭宇倢以21比13、21比14擊敗大會第3種子許雅晴、宋祐媗組合，如願闖進8強。

羽球世界聯盟（BWF）女雙16強，目前世界排名第31的胡綾芳、鄭宇倢，賽前對戰世界排名第13的許雅晴、宋祐媗2次都吞敗。

今天2組人馬再度交手，首局胡綾芳與鄭宇倢開賽就取得6比1優勢，接著又在9比7領先時，有效降低主動失誤，帶出一波8比1攻勢拉開差距，順利收下首局。

第2局胡綾芳與鄭宇倢同樣在4比3領先時，逐漸將差距擴大，在比賽後段取得17比7領先，提前奠定勝基，順利拿下對戰首勝。

19歲的鄭宇倢是印尼華裔羽球名將鄭永成之女，她和28歲的胡綾芳從2024年6月開始搭檔，世界排名穩定上升。

另一場台灣女雙賽事，世界排名第119的林芷均與拿下世大運混雙金牌的楊筑云組合以21比17、18比21、21比13，扳倒世界排名第29的香港組合呂樂樂、曾曉昕，同樣挺進8強。

林芷均與楊筑云今年才開始搭檔，過去最佳是在3月奧爾良羽球大師賽獲得亞軍，而這也是她們2人合拍後，首次闖進超級500等級賽事8強。