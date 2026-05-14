智領體育數據巔峰 虎尾科大與運科中心攜手簽訂MOU

國立虎尾科技大學與國家運動科學中心攜手推動運動科學合作，13日於虎尾科大圖書館舉行MOU合作意向書簽署儀式。本次活動以「智領體育・數據巔峰」為主題，結合科技創新、運動科學與跨域整合應用，透過科學化數據分析與實證研究方法，深入探討運動訓練從實務經驗累積到精準驗證的核心價值，展現運動科技發展的新趨勢與未來方向。

簽約儀式開始時，由虎科大校長張信良、國家運動科學中心董事長蔚順華偕同現場貴賓與師生，共同回顧游立椿與胡念祖教授團隊於「應用運動生物力學與AI演算法開發田徑智能化分析系統」的研究成果。該團隊結合運動生物力學分析、人工智慧演算法及運動科學實務應用，成功建構田徑智能化分析系統，展現虎尾科大在運動科技研發與跨域整合上的卓越能量。

蔚順華致詞時表示，國立虎尾科技大學近年積極建置先進運動科學研究儀器與訓練設備，並將人工智慧技術導入田徑訓練體系，不僅有效提升選手競技表現，也強化教練團隊的科學化訓練能力與專業素養。

蔚順華指出，最具代表性的成果之一，便是跳高選手葉柏廷以2公尺30的優異成績刷新全國紀錄，充分展現虎尾科大在運動科學實務應用與競技運動培育上的卓越成果，相關表現亦獲得各界高度肯定，「未來，我們不只要支援頂尖運動員衝刺奧運、亞運，更要透過像虎尾科大與斗南高中這樣的『跨校協作模式』，落實四級銜續機制。我們要讓科學化的種子，從基層學校就開始發芽，讓每一位有潛力的選手，都能在科學的保護與引導下茁壯。」

張信良表示，國立虎尾科技大學作為技職體系學校，相較於一般大學在資源上較為有限，因此他十分鼓勵校內教師透過跨領域合作方式，整合不同專業能量，強化各領域之間的連結與交流，發揮「一加一大於二」的整體效益。

活動中在胡念祖與游立椿教授完成研究成果分享後，國立虎尾科技大學與國家運動科學中心正式舉行MOU合作意向書簽署儀式，為活動畫下圓滿句點。未來，虎尾科大運動科學團隊將持續與國家運動科學中心深化合作，結合學術研究與實務應用能量，共同推動我國運動科學發展，並為國家競技運動與運動科學實務研究貢獻更多力量。