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網球／45歲大威法網確認參賽！搭小21歲同胞挑戰女雙
45歲的美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）確定重返紅土大滿貫舞台，她今年法網將和同胞巴普蒂斯特（Hailey Baptiste）聯手出征女雙，將是2021年首度參賽。
今年法網將在24日點燃戰火，大威確認出戰女雙，但不會參加女單賽程；她今年持外卡參加澳網，首輪出局仍締造賽史最年長參賽女將紀錄。
身為7度大滿貫得主，大威女單和女雙世界排名最高都曾到首位，2002年也曾打進法網決賽但敗給妹妹小威廉絲（Serena Williams），姊妹倆還攜手打下過1999年和2010年的法網女雙金盃。
不過大威近年勝少敗多，最近一次贏球已是2025年7月的華盛頓女網賽，今年在奧克蘭、荷巴特、澳網、奧斯丁、印地安泉、邁阿密和馬德里都是「一輪遊」，不過女雙去年美網打進8強，馬德里女網賽也闖過頭關才敗給我國「一姊」謝淑薇／美國珂寧（Sofia Kenin）的組合。
法網大威將和年輕21歲的巴普蒂斯特合拍，成為賽事一大看點。
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