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路跑／肯亞薩威倫敦馬拉松「破2」寫歷史 將參加9月柏林馬

中央社／ 柏林13日綜合外電報導
史上第一位在2小時內完成全馬的肯亞好手薩威。 路透
史上第一位在2小時內完成全馬的肯亞好手薩威。 路透

柏林馬拉松主辦單位今天宣布，史上第一位在2小時內完成全馬的肯亞好手薩威（Sabastian Sawe），將於今年9月參加柏林馬拉松。

法新社報導，31歲的薩威今年4月穿著新款「超級跑鞋」出征倫敦馬拉松，以1小時59分30秒的成績打破世界紀錄，完成衛冕任務，並正式成為人類跑進2小時大關的第一人，締造歷史。

柏林馬拉松賽道以平坦、轉彎處少著稱，向來被譽為「世界紀錄搖籃」。薩威無疑將目標鎖定在9月27日舉行的柏林馬拉松，期盼能進一步推升這項歷史性成績。

去年柏林馬拉松儘管受高溫與潮濕影響，薩威仍以2小時02分16秒的成績奪冠。

薩威透過主辦單位發表聲明表示：「我很高興今年能回到柏林馬拉松衛冕冠軍。」

他說：「很多人可能在想我這次的目標是什麼。」

他進一步表示：「在倫敦馬拉松奪冠並創下破2紀錄後，我只能說，一如既往，我打算盡我所能做好準備，來到柏林向這個邀請我的偉大賽事與組織致敬，並跑出最好的水準與速度。至於當天會發生什麼，我們拭目以待。」

倫敦馬拉松 肯亞 柏林

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