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羽球／周天成激戰3局退丹麥好手 BWF泰國羽賽闖頭關

中央社／ 台北13日電
周天成。 新華社資料照
周天成。 新華社資料照

BWF超級500系列的泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在首輪與丹麥好手霍爾姆激戰3局，終場以10比21、21比16、21比10驚險過關，闖進男單次輪。

結束在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽後，世界排名第6的周天成，本週征戰羽球世界聯盟（BWF）泰國公開賽，同時名列男單第4種子；首輪面對世界排名63名的丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），雙方在去年曾對戰過1次，當時周天成歷經3局大戰後勝出。

此役首局開打後，周天成還在尋找比賽感覺，前段遭到對手一波連續得分，以6比11進入技術暫停，接著更連丟6分，陷入大幅度落後，就算周天成化解掉1個局點，仍以10比21率先讓出。

在沒有退路的情況下，周天成次局重振旗鼓，雖然技術暫停後，一度被逆轉比分，不過經驗老道的周天成及時穩住陣腳，順利以21比16扳平戰局；並將好手感延續到決勝第3局，尤其中間打出7比0攻勢鎖定戰果，終場周天成再以21比10搶下勝利，闖過頭關，晉級次輪。

另外，世界排名第10的全英冠軍混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，這次名列第5種子，首輪與中租隊友吳軒毅、楊筑云上演「台灣內戰」，克服首局以13比21讓出的劣勢後，葉宏蔚、詹又蓁後續以21比17、21比14逆轉奪勝；接下來將對戰台灣組合蔡富丞、宋祐媗，爭取8強資格。

丹麥 泰國 周天成

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