桌球／T聯賽首度海外開幕戰7月新竹登場 林昀儒將代表東京木下出賽

日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE蛋牌2026-2027賽季開幕戰，將於2026年首度跨出日本，海外開幕戰選定7月25日在台灣新竹舉行，正式揭開台日桌球交流的新篇章，我國一哥林昀儒也將代表所屬球隊出賽，T聯賽事務局局長栗山貴行強調，希望透過這次賽事將T聯賽的應援文化帶到台灣。

T聯賽自成立以來持續推動日本職業桌球的專業化與國際化發展，本次海外開幕戰為聯盟首次跨出日本舉辦開幕賽事，具有高度指標意義。聯盟表示，台灣擁有成熟的桌球競技環境、完整的基層發展體系，以及長期穩定且熱情的球迷文化，因此成為推動國際賽事落地的重要據點。

T聯賽事務局局長栗山貴行在今天記者會上指出，T聯賽從成立以來就朝著成為世界第一名的聯盟推廣、發展至今，聯賽不是只有在國內，也希望在海外舉辦，在去年一月收到來自台灣廠商的邀約，加上也有球隊反應希望在海外舉辦賽事，讓這件事一拍即合。

栗山貴行強調，上賽季包括林昀儒、鄭怡靜在T聯賽都有很好的表現，他也期待這次海外開幕戰能夠將T聯賽特有的應援文化能夠帶入台灣，讓台灣球迷能夠感受到T聯賽、球員和桌球的魅力，「我們也希望這次賽事不會是一次性的比賽，未來能夠持續發展下去。」

本次賽事門票已正式開賣，市場反應熱烈，開賣後即獲得球迷高度關注，熱門票區銷售情形亮眼。隨著賽事時間接近，預期觀賽熱度將持續升溫，賽事當日也將找來徐若瑄進行開場表演，四支參賽球隊包括男子組「木下Meister 東京」對戰「T.T 埼玉」，女子組「木下Abyell 神奈川」交手「TOP少女名古屋」，預計集結日本頂尖職業選手來台參賽，呈現高強度職業桌球對戰。此次海外開幕戰不僅將成為年度亞洲桌球焦點賽事之一，也將持續推動台日桌球交流朝向更深層、更長期的方向發展。

T.LEAGUE首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。記者劉肇育／攝影

日本桌球T聯賽開幕戰在台灣 徐若瑄擔任表演嘉賓

【中央社／13日電】

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE將於7月25日在新竹縣立體育館舉行開幕戰，同時是首度移師海外，期許讓台灣球迷體驗日本桌球的應援文化，並邀請藝人徐若瑄擔任表演嘉賓。

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE將於2026-27賽季首度跨出日本，選定台灣新竹縣立體育館作為海外開幕戰的比賽場館，具有高度指標意義，男子組由「沉默刺客」林昀儒所屬的東京木下隊迎戰琦玉TT彩球，女子組則由鄭怡靜所屬神奈川木下隊對決名古屋TOP少女。

日本桌球T聯賽代表栗山貴行今天來台出席記者會指出，台灣桌球環境充實，很多熱情的粉絲、球友，具備長年支持體育的文化，加上多名台灣好手在T聯賽繳出亮眼表現、扮演重要角色，因此決定第1次海外開幕戰選在台灣，並期望未來雙方持續保持聯絡，延續台日交流。

栗山貴行接受媒體聯訪時表示，一開始是台灣向T聯賽提出邀約，當時還在思考「真的辦得起來嗎」，畢竟各方面準備都非常辛苦，不過同時剛好有其他職業球隊提出想到海外比賽的想法，因而成為推進計畫的絕佳助力，「其實也有考慮在東南亞舉行T聯賽，但台灣是第1個談得這麼具體的。」

屆時「台灣一哥」林昀儒將身披東京木下隊戰袍，面對也曾稱霸T聯賽的琦玉TT彩球，栗山貴行認為冠軍隊伍的強強對決，有望擦出精彩火花，並盛讚林昀儒在T聯賽的宰制力，尤其上季創下「1場未敗」完美戰績，同時希望完美復刻日式桌球應援文化，讓台灣球迷體驗。