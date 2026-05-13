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花式滑冰／名將坂本花織拋震撼彈 退休記者會宣布婚訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本女子花式滑冰名將坂本花織，今天在故鄉兵庫縣神戶市召開退休記者會，在尾聲時突然拋出已經結婚的喜訊。 法新社
日本女子花式滑冰名將坂本花織，今天在故鄉兵庫縣神戶市召開退休記者會，在尾聲時突然拋出已經結婚的喜訊。 法新社

日本女子花式滑冰名將坂本花織是兩屆奧運獎牌得主，並曾奪下4面世界花式滑冰錦標賽金牌。她今天在故鄉兵庫縣神戶市召開退休記者會，在尾聲時突然拋出已經結婚的喜訊。

日本放送協會（NHK）報導，坂本目前26歲，在2022北京冬奧拿下單人賽事的銅牌，並在2026年米蘭冬奧同項賽事斬獲銀牌。接著在今年奧運之後，收穫第4面世錦賽金牌，超越日本名將淺田真央在世錦賽3金的紀錄。

而且坂本競技生涯其中一個亮點，是2022年到2024年在世錦賽3連霸。

她先前已表明會在今年世錦賽過後退休，並在今天召開退休記者會，回顧20多年的競技生涯，「這段期間，感受到拚命練習就是青春」，並感謝相關人士一路以來的支持。

她在記者會期間，看到母親給她的寄語時，激動地掉下眼淚；曾經長年指導坂本的中野園子，以及充子．葛蘭姆（Mitsuko Graham）也在記者會驚喜現身，送上祝福。

坂本回顧決定退休的過程時直言，「北京冬奧結束後，決定再戰4年，且已經覺悟這會是最後的4年」。

而她被問及想成為怎麼樣的教練時回答，「希望成為像是中野老師一樣的人，不僅傳授技術，也會教導做人處事的道理。我在後者部分還有許多未成熟之處，也希望把中野老師傳授給我的東西，傳給後輩」。

而坂本在記者會最後表示還有一件事情要報告，便突然笑著宣布，「我日前已經結婚了，在5月5日」。

坂本解釋，「對象是大學時代認識的同齡男性，他的個性與我相反，時常保持冷靜。不過他不忘享受生活，也會和我一起做一些有趣的事情。」

關西電視台報導，坂本也表示，對象跟「滑冰界沒有關係」。

日媒THE ANSWER報導，這場記者會受到高度關注，現場集結約30台攝影機與超過100名記者。

而坂本在記者會尾聲突然拋出喜訊時，也使現場發出「哇！」的驚訝聲，以及祝福的掌聲。

奧運 冬奧 退休

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