網球／羅馬賽繼續贏 辛納追平約克維奇31勝紀錄

今年名人賽戰無不勝的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），在羅馬名人賽再寫下新猷，以6：2、6：3擊敗會外賽晉級的同胞佩萊格里諾（Andrea Pellegrino）晉級8強，名人賽31連勝也追平塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），下一戰很有機會下一戰拍下新頁。

辛納的名人賽連勝紀錄從去年10月上海名人賽第二輪傷退後開始，先在巴黎名人賽登頂，今年再一口氣包辦印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里名人賽冠軍，若是羅馬名人賽再奪冠，除會超越約克維奇2011年締造的31連勝紀錄，也會加入小約行列，成為史上第二位9場名人賽都有奪冠紀錄的選手。

「如果你想成為出色選手，必須在所有場地和比賽都能發揮水準，心態決定勝負。」辛納說。

上一位在羅馬名人賽奪冠的地主已是50年前的帕納塔（Adriano Panatta），辛納的強勢表現讓地主球迷充滿期待，一位球迷舉著寫有「是時候從帕納塔手中接過金盃了」的海報，盼辛納周日冠軍戰後能從擔任頒獎嘉賓的帕納塔手中接下冠軍獎盃。

辛納今天還完成對戰同胞的19勝0敗紀錄，本季連勝也推進到26連勝；下戰他將碰列12種子的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）。

西班牙19歲小將霍達爾（Rafael Jodar）以6：1、6：4打下美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），成為2005年「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後，史上第二位同季在馬德里和羅馬都闖8強的青少年。