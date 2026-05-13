高球／中信女子高球公開賽 送愛偏鄉

日次巡總獎金最高的台、日共證賽事「二○二六中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」明天將於東方高爾夫俱樂部登場，昨天舉行「職業業餘配對賽」共募集一千萬元善款，支持中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑與「中國信託女子高爾夫之星」，以及台灣、日本職業高球女將與貴賓客戶共同揮桿，為偏鄉孩童貢獻一份心力。

今年適逢中國信託成立一甲子，陳佳文宣布，將與中國信託高爾夫顧問涂阿玉合作年輕潛力選手培育計畫。

陳佳文表示，中國信託一甲子以來，從剛開始只有十九名員工的信託公司，到如今發展成立跨足全球十四個國家與地區、擁有超過三七○處據點的國際化金融集團，去年中國信託獲利更創下歷史新高；除業績成長，亦盡己所能貢獻社會，積極投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，職業業餘配對賽即是體育結合慈善公益的最佳案例。

中國信託女子公開賽明起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、丁子云、劉芃姍、俞涵軒，將與台灣、日本、中國大陸、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地共一○八位好手，爭取冠軍獎盃及獎金九百萬日圓。