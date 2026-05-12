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高球／中信公開賽配對賽助偏鄉孩童 攜手涂阿玉培育年輕潛力選手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中國信託銀行今日舉行「2026中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽，中信慈善基金會董事長辜仲諒（左三）與「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑（左一）、侯羽薔（左二）、丁子云（右三）、劉芃姍（右二）、俞涵軒（右一）共同出席賽後晚宴。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行今日舉行「2026中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽，中信慈善基金會董事長辜仲諒（左三）與「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑（左一）、侯羽薔（左二）、丁子云（右三）、劉芃姍（右二）、俞涵軒（右一）共同出席賽後晚宴。圖／中國信託銀行提供

日次巡總獎金最高的台、日共證賽事「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」14日將於東方高爾夫俱樂部登場，中國信託商業銀行今天舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與32位女子高爾夫好手揮桿獻愛，共募集1000萬元善款，支持中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

本次職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑與「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑、侯羽薔、丁子云、劉芃姍、俞涵軒，以及台灣、日本職業高球女將與貴賓客戶共同揮桿，為偏鄉孩童盡一份心力。

今年適逢中國信託成立一甲子，董事長陳佳文宣布，將與中國信託高爾夫顧問涂阿玉老師合作年輕潛力選手培育計畫，規劃舉辦業餘賽事，從中挑選潛力新秀。涂阿玉老師生涯一共拿下115座職業賽冠軍獎盃，期盼選手傳承涂阿玉老師拚戰精神，重現台灣高球榮耀。

陳佳文表示，中國信託一甲子以來，從剛開始只有19名員工的信託公司，到如今發展成立跨足全球14個國家與地區、擁有超過370處據點的國際化金融集團，去年中國信託獲利更創下歷史新高，亮眼的業務表現是同仁一起努力，合作夥伴及全體客戶長期信任與支持的成果；除了業績成長，亦盡己所能貢獻社會，積極投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，職業業餘配對賽即是體育結合慈善公益的最佳案例。

「2026中國信託女子公開賽」本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑、丁子云、劉芃姍、俞涵軒，將與台灣、日本、中國大陸、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地共108位好手，爭取冠軍獎盃及獎金日幣900萬元，賽事開放民眾免費入場，球迷亦可透過中華電信MOD博斯高球二台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播為選手加油。

高爾夫 辜仲諒

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