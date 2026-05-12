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桌球／宏道基金會接機台灣男團 頒發獎勵金力挺年輕世代

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午由林昀儒（左三）領軍的代表隊返台。記者季相儒／攝影
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午由林昀儒（左三）領軍的代表隊返台。記者季相儒／攝影

2026年國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽於英國倫敦落幕，我國男子桌球代表隊勇奪銅牌，追平隊史最佳成績，再度為台灣桌壇寫下亮眼一頁，宏道基金會由執行長陳士魁今天代表董事長林鴻道前往接機，並頒發獎勵金與禮盒。

中華男團此次奪牌陣容平均年齡不到20歲，展現台灣桌球新世代的驚人潛力與接班實力，其中更有四名選手長期獲得宏道基金會支持與培育，成果備受各界關注。

為肯定選手及教練團的努力與付出，宏道基金會執行長陳士魁今天代表基金會董事長林鴻道前往桃園國際機場第一航廈接機，並代表基金會頒發獎勵金與禮盒，向台灣桌球英雄表達祝賀與支持。

今天接機現場氣氛熱烈，不少熱情球迷與粉絲特地攜帶手幅、加油板及各式應援物到場迎接選手返國，現場不時響起歡呼與掌聲，展現台灣民眾對桌球代表隊的高度支持與感動。年輕選手們歷經世界級賽事洗禮後返台，也親切向現場粉絲揮手致意，場面溫馨熱鬧。

林鴻道表示，長期以來持續投入基層及菁英運動培育，希望成為選手穩定且堅實的後盾。此次看到年輕選手站上世界舞台、替台灣爭光，不僅令人感動，也更加堅定基金會持續支持體育發展的決心。

林鴻道指出，這批年輕選手不僅展現優異技術，更展現台灣運動員的韌性與團隊精神。未來宏道基金會也將持續陪伴選手成長，透過實際資源挹注，協助更多優秀運動人才站上國際舞台。

中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機並發獎金。記者季相儒／攝影
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機並發獎金。記者季相儒／攝影

林鴻道 陳士魁 倫敦

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