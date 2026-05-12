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影／桌球世團賽銅牌寫隊史紀錄　林昀儒：大家一起努力的結果

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機。記者季相儒／攝影
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機。記者季相儒／攝影

中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台。由「一哥」林昀儒領軍的中華隊，10日凌晨4強戰遭遇日本隊，以0比3落敗，無緣挺進冠軍戰。

中華隊今（12）日返抵國門，包括林昀儒、馮翊新、郭冠宏等人，搭乘中華航空CI82班機，於下午4時55分抵達桃園機場。

談到此次世錦賽表現，林昀儒受訪時表示，能夠站上頒獎台「非常開心，也沒有想到」，尤其這次陣中有不少第一次參加世團賽的年輕選手，但大家不論有沒有上場，都把自己的角色做好，團隊氣氛也相當好，「也是因為這樣，才可以有這個成績」。

被問到擔任球隊「老大哥」是否有壓力，林昀儒則說，其實還好，因為兩年前自己也是差不多的位置，「所以其實也蠻習慣的」。

對於連續兩屆世團賽奪銅，林昀儒坦言，今年感受與兩年前不同，「這兩年也有很多轉變，包括有一些比較低潮的時候」，但他認為自己今年找回更好的感覺，也更有信心迎接未來比賽。

至於整趟賽事最難忘的時刻，林昀儒說，應該還是站上頒獎台的那一刻，「但其實也是所有成員大家一起努力的結果」。

宏道基金會執行長陳士魁今天特地前往機場接機，並頒發獎勵金，肯定中華隊本屆賽事的優異表現。

中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午由林昀儒（左三）領軍的代表隊返台。記者季相儒／攝影
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午由林昀儒（左三）領軍的代表隊返台。記者季相儒／攝影

中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機並發獎金。記者季相儒／攝影
中華隊在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽勇闖男子4強，收下銅牌並連兩年站上頒獎台，今下午林昀儒（左）領軍的代表隊返台，宏道基金會執行長陳士魁（右）今天特地前往機場接機並發獎金。記者季相儒／攝影

林昀儒 中華隊 郭冠宏

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