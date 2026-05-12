舒跑杯「GENBLUE幻藍小熊」舞力全開，母親節最大盛事活力登場

2萬名跑者震撼起跑，揪團開跑今夏陪媽媽越活越年輕！

誰說母親節只能吃大餐？全臺最具指標性的「臺北舒跑杯」5/10母親節當天，於臺北市政府市民廣場盛大開跑！這場年年秒殺的經典賽事，今年再度創下報名即額滿的驚人紀錄，兩萬名跑者清晨一大早，用最熱血的方式致敬母親節！

女神級應援！GENBLUE降臨起跑線，全場電力秒滿格

臺北舒跑杯今年電力值飆破天際！舒跑杯活動大使「GENBLUE」驚喜現身簡單組起跑線，親自為跑者們鳴槍與加油。女孩們清爽且充滿活力的應援，讓現場兩萬名跑者瞬間「開機」！現場跑者興奮直呼：「沒想到一開跑就有 GENBLUE 第一排應援，這絕對是今年最值得、最有動力的完賽理由！」隨後，GENBLUE更登上主舞臺帶來爆發力十足的舞蹈演出，並與民眾熱力互動。她們感性分享：「能在母親節這天跟兩萬人一起熱血流汗，這就是送給自己與家人最酷、最健康的慶祝方式！」

不只是路跑，是「揪團」開趴！舒跑喝到飽、趣味互動 High 翻全場

今年活動以「揪團一起跑」為核心精神，現場隨處可見由好友、家庭、同事組成的跑團。舒跑杯不僅是競技、同樂，更是一場大型的健康嘉年華！主辦單位特別設置了「舒跑喝到飽」暢飲區，完賽後大口暢飲冰涼的全新舒跑，更不甜、低負擔，更符合全民運動的新時代，大人小孩們滿足乾杯的笑臉成為現場最美的風景。場邊同步配置了高質感的沉浸式體驗攤位、互動拍照區，吸引大量親子與年輕族群排隊打卡，將市民廣場變成一座巨大的健康遊樂園，徹底顛覆大眾對傳統路跑的想像。

互動拍照區。 舒跑杯提供

維他露推動全民運動，公益精神讓愛無限擴散

維他露基金會長期致力於推動全民運動，希望讓「運動」成為一種時髦的日常生活方式。透過「揪團一起跑」的精神，讓路跑成為情感連結的最好橋樑。

此外，舒跑杯更延續公益傳統，將部分報名費回饋給社福單位，並邀請弱勢團體一同參與，將這份正向能量擴散到社會每個角落，讓健康更有愛。

GENBLUE與跑者大合影。 舒跑杯提供

下一站，高雄、臺中接力開跑！

隨著臺北場在萬人歡笑與汗水中完美落幕，舒跑杯接下來將持續前進高雄與臺中！沒搶到臺北場的朋友們別再遲疑，趕快準備好運動鞋，期待下一站與舒跑杯一起「揪團一起跑」，跟著親朋好友，用雙腳感受最快樂的運動節奏！