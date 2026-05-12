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羽球／小戴現身台中當一日店長 曝是資深過敏兒
退役的羽壇傳奇戴資穎，今天現身台中，為代言的台灣防霾紗窗領導品牌擔任「一日店長」，吸引大批粉絲朝聖；小戴以「資深過敏兒」身分，親自實測防霾實驗，向大眾傳遞「開窗通風不過敏」的居家健康新觀念。
已經連續代言品牌兩年的戴資穎，長期親身體驗普特絲的防護表現，今天在活動中親自操作「煙霧箱實驗」模擬汽機車廢氣與祭祀燒金紙等情境，讓隱形空汙現形。透明實驗箱中，傳統紗網一側瞬間煙霧瀰漫；相較之下，安裝普特絲防霾紗網的一側，煙霧大幅減少，形成強烈對比。
小戴隨後親自灑下粉塵，模擬空氣中的空汙微小汙染粒子，只見粉塵被有效吸附在紗網表面，就算用手拍打也難以抖落。以視覺化的震撼效果，見證普特絲防霾紗網有效降低空氣中懸浮微粒的強大防護力。
在球場上霸氣的小戴，私下是飽受困擾的過敏兒，只要空氣不乾淨，鼻癢、打噴嚏隨之而來。小戴深知「保持通風」才是解方，為了保護家人，她將家中全面換裝品牌防霾紗窗，期盼透過自身見證，讓更多孕媽咪或過敏兒家庭，都能安心開窗深呼吸。
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